新华社北京1月30日电（梁瑞琪、谢希瑶）商务部30日对外发布数据显示，2022年，我国服务进出口总额59801.9亿元，同比增长12.9%，服务贸易保持较快增长。

商务部服贸司负责人介绍，2022年我国服务出口28522.4亿元，同比增长12.1%；进口31279.5亿元，同比增长13.5%；逆差2757.1亿元。

商务部数据显示，我国知识密集型服务进出口稳定增长。2022年，知识密集型服务进出口25068.5亿元，同比增长7.8%。其中，知识密集型服务出口14160.8亿元，同比增长12.2%；出口增长较快的领域是知识产权使用费、电信计算机和信息服务，分别增长17.5%、13%；知识密集型服务进口10907.7亿元，同比增长2.6%；进口增长较快的领域是保险服务，增速达35.8%。

数据还显示，2022年我国旅行服务总体呈现恢复态势，全年旅行服务进出口8559.8亿元，同比增长8.4%。

(责编：袁勃、牛镛)

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