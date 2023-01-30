中国科学家用人工智能检测婴幼儿致盲眼病
2023年01月30日17:51 | 来源：新华网
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新华社广州1月30日电（记者马晓澄、徐弘毅）中山大学中山眼科中心团队30日举行新闻发布会，宣布联合全球多家机构协同攻关，研发了婴幼儿视功能损伤手机智能筛查系统，家长使用智能手机即可为孩子检测16种常见致盲眼病。相关成果于1月26日在国际学术期刊《自然·医学》在线发表。
中山大学党委副书记余敏斌说，0至4岁的婴幼儿处于视功能发育的关键时期，对婴幼儿进行视功能评估，早期发现眼部疾患引起的视功能损伤很重要。然而，此年龄段婴幼儿难以配合传统的眼部检查，其视功能损伤容易被忽视或漏诊，错过最佳治疗时机。
研发团队在临床实践中发现，婴幼儿一些异常注视行为模式与视功能损伤高度相关。据此，研发团队前瞻性采集来自3652名婴幼儿的注视行为大数据，构建人工智能模型，实现了对先天性白内障、先天性上睑下垂、先天性青光眼等16种婴幼儿常见致盲眼病引起视功能损伤的早期检测，平均筛查准确率超85%。
该研究牵头人、中山大学中山眼科中心副主任林浩添介绍，该系统通过在手机上播放一段3分钟的动画视频吸引婴幼儿保持注视，可以实现对婴幼儿注视习惯和行为模式的实时捕捉。随后，该系统依托人工智能技术，自动分析出婴幼儿视功能损伤和相关眼病情况。
(责编：袁勃、牛镛)
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