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银保监会支持财险业积极开展风险减量服务

2023年01月30日17:57 | 来源：新华社
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记者从银保监会获悉，为彰显保险的风险管理特征，不断满足社会公众对财险业风险减量服务的需求和期盼，银保监会近日发布《关于财产保险业积极开展风险减量服务的意见》。

据介绍，风险减量服务是财险业服务实体经济发展的有效手段之一，对于提高社会抗风险能力、降低社会风险成本具有积极作用。

意见提出，各财险公司要扩展服务内容，积极协助投保企业开展风险评估等风险减量工作；要拓宽服务范围，在责任险、车险、农险等各类财产险业务中积极提供风险减量服务。鼓励各财险公司以风险减量服务为切入点，将服务链条延伸至投保企业所在行业上下游产业，为客户提供一站式服务方案或解决方案。

意见明确，各财险公司应根据自身条件研究制定风险减量服务总体规划，逐步探索推进；加强内控管理、人才建设、信息化建设，创新科技应用，推动基础研究，不断夯实风险减量服务基础。

意见要求，各财险公司要依法开展风险减量服务，与投保企业协商一致，严格按照会计准则进行账务处理，做好消费者权益保护，不得虚假宣传、违规承诺、强制捆绑销售、通过风险减量服务套取费用以及非法买卖、泄露信息等。（记者谭谟晓）

(责编：袁勃、牛镛)
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