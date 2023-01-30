宁波舟山港年货物吞吐量连续14年居全球第一
2023年01月30日20:55 | 来源：新华社
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记者1月30日从宁波舟山港获悉，2022年宁波舟山港完成年货物吞吐量超12.5亿吨，连续14年位居全球第一；完成集装箱吞吐量3335万标准箱，位居全球第三。
2022年，宁波舟山港研究出台18条保通保畅措施和46条稳进提质攻坚行动具体举措，持续优化口岸营商环境，切实保障物流畅通高效，实现了港口运输生产稳中有进的目标。
图为货轮停靠在浙江宁波舟山港梅东码头（2022年12月13日无人机拍摄）。新华社记者 黄宗治摄
为打造国内大循环战略支点、国内国际双循环战略枢纽，宁波舟山港加大与航运企业合作，持续优化航线结构，集装箱航线实现新突破。目前，宁波舟山港航线总数达300条，较2021年末新增国际航线13条，其中“一带一路”航线达120条。
图为宁波舟山港铁路穿山港站（2022年12月13日无人机拍摄）。新华社记者 黄宗治摄
同时，宁波舟山港做大做强多式联运体系，积极拓展业务布局，全力畅通陆海双向物流“大动脉”，23条海铁联运班列已辐射至16个省区市63个地级市。2022年全年，宁波舟山港集装箱海铁联运业务量首超145万标准箱，同比增长超20%。（记者魏一骏）
(责编：袁勃、牛镛)
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