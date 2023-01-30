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北交所发布政府债券交易业务规则

2023年01月30日21:41 | 来源：新华网
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　　新华社北京1月30日电（记者姚均芳）1月30日，北京证券交易所发布并施行《北京证券交易所政府债券交易细则》，明确了交易债券范围、参与主体、交易方式等事项。在各项准备工作全面就绪后，北交所将正式启动政府债券交易。

　　据了解，北交所于2022年7月29日启动地方政府债券发行业务，于同年9月2日启动国债发行业务。截至2023年1月30日，北交所累计服务政府债券发行11422.38亿元，实现了政府债券常态化发行。为进一步完善市场功能，北交所积极推进政府债券二级市场建设工作，并制定了政府债券交易细则。

　　此次发布的政府债券交易细则明确了交易债券范围，北交所与中央结算公司合作开展政府债券交易结算业务，托管在中央结算公司的政府债券及北交所认可的其他交易品种，可以通过北交所交易平台进行交易。

　　在参与主体方面，北交所不增设市场准入条件，已在中央结算公司开立债券账户的投资者，即可以参与北交所政府债券交易。投资者参与交易前，需向北交所申请开通债券交易平台的交易权限。在交易方式方面，北交所优先推出现券协商成交方式，后续再逐步进行完善和丰富。

　　北交所表示，自政府债券交易细则发布之日起，符合条件的投资者即可依规则开展内部准备、申请交易权限、参与测试等工作。

(责编：袁勃、牛镛)
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