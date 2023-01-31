出台“四张清单”
黑龙江推进包容审慎监管执法
2023年01月31日06:03 | 来源：人民网－人民日报
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本报哈尔滨1月30日电 （记者张艺开）记者从黑龙江省司法厅获悉：黑龙江在全省所有执法领域建立了“不予行政处罚事项清单、从轻行政处罚事项清单、减轻行政处罚事项清单和不予实施行政强制措施事项清单”制度，也就是包容审慎监管执法“四张清单”制度。纳入清单的事项，凡符合列举的法定情形和要求的，执法机关将依法予以行政相对人免罚、轻罚或者不予实施行政强制措施的处理，通过综合运用指导、提醒等非强制性执法手段，引导行政相对人及时自我改正，主动消除、减轻社会危害后果，让执法既有“力度”，更有“温度”。
实施范围更广。除市场监管外，黑龙江省在卫生、交通等30余个执法领域也一并建立了“四张清单”制度，覆盖领域更广、受益群体范围更宽。立法保障完善。推进涉企行政执法监管方式创新，推动“四张清单”制度上升为地方性法规规定，进一步强化法治支撑，以立法固化改革措施。
《 人民日报 》（ 2023年01月31日 07 版）
(责编：杨光宇、岳弘彬)
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