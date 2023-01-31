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助力双城经济圈建设

川渝实现近3万名科技专家资源共享

2023年01月31日08:36 | 来源：人民网－人民日报
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　　本报重庆1月30日电  （记者常碧罗、王欣悦）近日，记者从重庆市人社局获悉：目前川渝已实现近3万名科技专家资源共享，其中高级职称占比90%以上，院士、省（市）学术技术带头人等高层次人才2000余名，涉及信息技术、智能制造、新材料、人口健康、农业等多个领域。

　　据介绍，2020年重庆市专家服务中心与四川省专家服务中心签署《川渝专家资源共享协议》，成立“成渝地区双城经济圈专家团”，建立两地专家人才共享合作工作机制，通过常态化组织专家服务团等举措，助力双城经济圈建设。

　　3年来，川渝两地院士、各行业领域学术技术带头人、博士后科研人员等积极参与服务团活动，已有465名专家走进川渝20个县（市、区），开展技术指导977次，解决难点问题405个，352名专家获聘当地政府“特聘专家”，惠及基层干部群众近6万人。


　　《 人民日报 》（ 2023年01月31日 07 版）
(责编：王震、陈键)
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