支付惠民助消费
2023年01月31日08:36 | 来源：人民网－人民日报
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“没想到春节还能领到数字人民币大红包，跟女朋友一起去吃火锅，相当于打个六折，很实惠。”春节假期，深圳市数字人民币运营机构推出促销活动，送出1亿元数字人民币红包，市民李华天成为活动的幸运儿。随着试点测试工作的扎实稳妥推进，数字人民币在这个春节走进了更多人的生活。江苏、浙江、山东等地的试点城市中，不少地方政府向民众发放了数字人民币消费券，拉动居民消费。
各个支付机构也在这个春节大显身手。中国银联联合商业银行等，在多地打造促消费惠民活动，涵盖银行卡、云闪付、手机闪付等多种支付方式。中国工商银行联合交通、商超、餐饮等行业连锁商户进行消费满减补贴，激发居民新春消费需求。截至1月27日，工行借记卡交易额达到1.51万亿元，同比增长12.69%。来自微信的交易数据显示，春节假期（1月21日—27日），商户完成的线下商业支付交易量较去年春节期间上涨23%。
《 人民日报 》（ 2023年01月31日 10 版）
(责编：王震、陈键)
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