新华社北京1月31日电（记者王雨萧）国家税务总局副局长王道树31日介绍，2022年全年，我国新增减税降费及退税缓税缓费超过4.2万亿元，为助力稳住宏观经济大盘发挥了重要作用。

在国家税务总局当天举行的2022年度新闻发布会上，王道树说，4.2万多亿元主要包括三部分：一是累计退到纳税人账户的增值税留抵退税款2.46万亿元，超过2021年全年办理留抵退税规模的3.8倍；二是新增减税降费超1万亿元，其中新增减税超8000亿元，新增降费超2000亿元；三是办理缓税缓费超7500亿元。

分行业看，制造业新增减税降费及退税缓税缓费近1.5万亿元，占比35%左右，是受益最明显的行业。同时，餐饮、零售、文化旅游、交通运输等受疫情影响较大的服务业，新增减税降费及退税缓税缓费超8700亿元。

分企业规模看，小微企业和个体工商户是受益主体，新增减税降费及退税缓税缓费超1.7万亿元，占总规模的比重约四成；近八成个体工商户在2022年无需缴纳税款。

系列税费支持政策，为广大市场主体“输血”“活血”。国家税务总局对10万户重点税源企业调查显示，2022年企业每百元营业收入税费负担下降2.7%，其中受疫情影响较大的交通运输业、住宿餐饮业分别下降15.4%和14.2%，负担显著减轻。

税收营商环境进一步优化，有力增强市场主体活力。王道树介绍，2022年，全国新办涉税市场主体1315万户。截至2022年末，全国涉税市场主体总量达8407万户，较2021年末增长6.9%。

(责编：袁勃、牛镛)

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