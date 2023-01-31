2022年电动自行车和电池产品国抽不合格率为21%
2023年01月31日17:11 | 来源：新华网
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新华社北京1月31日电（记者赵文君）市场监管总局31日发布2022年电动自行车和电动自行车电池质量国家监督抽查情况，从抽查的262家企业生产的295批次电动自行车和电动自行车电池中发现62批次产品不合格，抽查不合格率为21%。
抽查结果显示，电动自行车抽查不合格率为20.5%，近3年抽查不合格率分别为15.1%、24.9%、20.5%。本次抽查重点对车速限值、制动性能、整车质量、结构、车速提示音、防火性能等10个项目进行了检验。除制动性能外，其他项目均出现不合格。经技术机构分析，不合格的主要原因一是生产企业质量控制不严格，出厂检验不到位，存在车速超标准要求、无提示音、少装错装零部件等现象；二是生产企业使用的零部件一致性不好，同一批次产品存在质量差异。本次抽查主要涉及产业集聚区天津市、江苏省、广东省的生产企业，抽查不合格率分别为24.1%、10.7%、28.6%。
电动自行车电池抽查不合格率为22%。本次抽查重点对大电流放电、能量密度、低温容量、快速充电能力、防爆能力、短路、过放电等19个项目进行了检验。经技术机构分析，产生不合格的主要原因一是产品实际容量达不到标称额定容量；二是关键生产工艺、关键原材料及关键部件质量控制不严格。本次抽查主要涉及产业集聚区浙江省、江苏省、广东省的生产企业，抽查不合格率分别为9.1%、9.1%、73.3%。
针对本次产品质量国家监督抽查发现的问题，市场监管部门依法查封、扣押不合格产品，责令不合格产品生产企业停止生产销售同一产品，并明确整改要求，督促落实整改措施，及时组织复查。
(责编：袁勃、牛镛)
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