新华社北京1月31日电 题：助企纾困 “春风”惠民 依法治税——透视2022年国家税收“成绩单”

新华社记者王雨萧、韩佳诺

2022年，我国实施新的组合式税费支持政策、稳经济一揽子政策和接续措施。系列税费支持政策落实成效如何？增减之间，如何确保市场主体“实打实”受益？国家税务总局31日召开2022年度新闻发布会，介绍了相关情况。

超4.2万亿元政策“红包”已送达

国家税务总局副局长王道树介绍，2022年全年，我国新增减税降费及退税缓税缓费超过4.2万亿元，为助力稳住宏观经济大盘发挥了重要作用。

王道树指出，4.2万多亿元主要包括三部分：一是累计退到纳税人账户的增值税留抵退税款2.46万亿元，超过2021年全年办理留抵退税规模的3.8倍；二是新增减税降费超1万亿元，其中新增减税超8000亿元，新增降费超2000亿元；三是办理缓税缓费超7500亿元。

国家税务总局收入规划核算司司长荣海楼说，为确保红利直达快享，税务部门利用大数据建立全国统一的宣传辅导标签体系，精准推送优惠政策44批次共4.75亿户次。税务部门还建立符合条件纳税人清册，通过电子税务局自动预填85%以上申请数据，企业退税资金从申请到入账平均用时同比压缩40%，其中制造业增量留抵退税平均用时压缩至2个工作日以内。

国家税务总局对10万户重点税源企业调查显示，2022年企业每百元营业收入税费负担下降2.7%，其中受疫情影响较大的交通运输业、住宿餐饮业分别下降15.4%和14.2%，负担显著减轻。

王道树还介绍，2022年税务部门坚持依法依规征税收费，坚决守住不收“过头税费”底线，在落实落细大规模减税降费及退税缓税缓费政策的同时，全年组织税费收入31.7万亿元。

121条“春风”便民措施全部落地

国家税务总局纳税服务司司长沈新国表示，2022年，税务部门分三批推出5大类20项121条“便民办税春风行动”措施并已全部落地，纳税人缴费人获得感和满意度再提升。

沈新国介绍，税务部门持续降低市场主体办税缴费成本，同时针对不同类型服务对象“量体裁衣”提升服务精细度。例如，加强与人社、医保等部门协作配合，2660个县区实现社保缴费和经办业务线下“一厅联办”；利用税收大数据，为企业牵线搭桥，助力供需对接，2022年共帮助7481户企业自主有效实现购销金额192亿元。

各地积极落实相关税惠便民举措。北京市税务局局长张有乾介绍，北京推出“定制e服务”等，为纳税人提供专属税讯服务，12366热线智能客服“小慧”，实现24小时咨询服务不打烊；浙江省税务局局长劳晓峰说，浙江邀请人大代表、政协委员、特邀监督员和税务体验师，帮助税务部门找“视觉盲区”，发现并解决问题600多个。

据了解，2023年，税务部门连续第10年开展“便民办税春风行动”，先行推出首批六方面17条措施，持续提升税费服务水平。

深化税收征管改革 严厉打击涉税违法犯罪行为

国家税务总局征管和科技发展司司长练奇峰表示，2022年，税务部门紧扣精确执法、精细服务、精准监管、精诚共治，深化税收征管改革取得明显阶段性成效。

“对可能存在涉税风险的纳税人先提示提醒、再督促整改、后约谈警示，对仍不配合的纳税人立案稽查，对立案案件中部分情节严重、影响恶劣的查处后公开曝光，实现提升打击精确度、降低执法成本、形成强力震慑的综合效果。”练奇峰说，税务部门积极拓展线上服务范围，持续提升线下服务水平，同时持续深化部门协作，积极拓展国际合作。

对涉税违法犯罪行为，税务部门始终保持严查狠打高压态势。

国家税务总局稽查局局长江武峰介绍，截至2022年底，全国税务稽查部门累计查实7813户涉嫌骗取或违规取得留抵退税企业，六部门联合打击虚开骗取留抵退税团伙225个，共计挽回留抵退税及各类税款损失155亿元。此外，聚焦“假企业”“假出口”“假申报”开展联合打击，累计检查涉嫌虚开发票骗取出口退税企业20余万户，挽回出口退税损失73亿元。

(责编：袁勃、牛镛)

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