1月31日召开的全国国有企业改革三年行动总结电视电话会议认为，在以习近平同志为核心的党中央坚强领导下，国企改革三年行动主要目标任务已经完成。

2020年6月30日，中央深改委第十四次会议审议通过了《国企改革三年行动方案（2020－2022年）》，发出了深入实施国企改革三年行动的动员令。

三年来，各方面共同努力，有力推动国企党的领导与公司治理相统一，更加突出强调市场主体地位，三项制度改革更大范围落地见效，瘦身健体有序推进，中央企业存量法人户数大幅压减，“两非”（非主业、非优势业务）“两资”（低效资产、无效资产）清退任务基本完成，企业办社会和历史遗留问题全面解决，鼓励科技创新的体制机制不断完善，国资监管的专业化、体系化、法治化水平不断提高。

记者从国务院国有企业改革领导小组办公室了解到，国企改革三年行动开始以来，公司制改制全面完成，3.8万户国有企业建立了董事会，实现了董事会应建尽建；经理层成员任期制和契约化管理全面推开，覆盖全国超8万户企业共22万人；4组7家央企实施战略性重组，新组建和接收8家央企，推动实施30余个央企专业化整合重点项目。

记者：王希

编辑：郭宝江

设计：胡戈

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(责编：袁勃、杨光宇)

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