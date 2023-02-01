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春节期间

银联卡境外交易显著增长

2023年02月01日05:31 | 来源：人民网-人民日报海外版
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　　本报北京电 （记者葛孟超）银联国际1月29日发布的数据显示，春节期间，境内消费者在境外ATM和商家使用银联卡的交易金额增长约60%，其中，在境外商家的POS消费增长超过90%；港澳、东南亚地区等近程市场是最受青睐的目的地。

　　数据显示，春节期间，港澳、新加坡、泰国等地银联卡交易金额率先提升，境内发行的银联卡在东南亚ATM和商户消费规模呈数倍增长，澳门地区的交易金额恢复到2019年同期的一半以上。欧美、澳大利亚、加拿大等远程市场也逐步恢复。同时，消费场景多元，香港、泰国酒店的银联卡交易金额与去年同期相比增长数倍，餐饮、超市、娱乐等场景交易金额也持续增长。

　　目前，全球181个国家和地区已受理银联卡，基本覆盖所有热门旅游目的地，银联国际还开通了大批餐饮、超市、娱乐、交通场景支持银联卡。以交通场景为例，港珠澳大桥，香港港铁，泰国、新加坡打车软件Grab等都支持银联支付服务。根据英国咨询公司RBR报告，银联已成为全球受理最广泛的卡组织。亚太、欧洲、北美银联卡受理率分别达95%、80%、80%。

　　近年来，顺应中国游客消费习惯，大批境外商家加快开通“云闪付”等银联移动支付服务。出境游客携带银联卡或手机，都能享受银联提供的便捷支付服务。此次春节期间，内地消费者在香港通过银联移动支付产品进行交易的笔数同比增长约3倍。

(责编：岳弘彬、杨光宇)
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