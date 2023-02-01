孔德晨

随着中国老年人口快速增长，全社会的老龄化程度逐步加深。截至2021年底，全国60岁及以上老年人口达2.67亿，占总人口的18.9%。近日，国家市场监督管理总局发布《老年人能力评估规范》国家标准。依据该标准，可以对老年人的生活能力进行科学评估，并划分相应等级，进而有针对性地提供照顾服务。

老年人能力评估，是由专业人员依据相关标准，对老年人个体的自理能力、基础运动能力、精神状态、感知觉与社会参与等进行的分析评价工作。“通俗来说，老年人能力评估有点类似体检，体检的主要检查内容是人的健康或疾病状况，而老年人能力评估的主要内容是老年人独立生活的能力状况，这些能力包括老年人穿衣吃饭洗澡等自理能力、行走上下楼等基础运动能力、精神状态、感知觉与社会参与等能力等。”民政部养老服务司副司长李邦华说。

如何精准评估老年人生活能力？市场监管总局标准技术管理司一级巡视员国焕新介绍，本次发布实施的国家标准《老年人能力评估规范》共分6个部分，主要包括“评估指标与评分”“组织实施”“评估结果”以及《老年人能力评估基本信息表》《老年人能力评估表》和《老年人能力评估报告》3个规范性附录。标准中主要评估指标包括一级指标和二级指标。其中，一级指标包括自理能力、基础运动能力、精神状态、感知觉与社会参与等4个方面；二级指标包括进食、穿脱衣物、平地行走、上下楼梯、记忆、理解能力、视力、听力、社会交往能力等26个方面。

条目加和计分，得分越高，说明能力水平越好。标准将老年人能力分为能力完好、能力轻度受损（轻度失能）、能力中度受损（中度失能）、能力重度受损（重度失能）、能力完全丧失（完全失能）5个等级。较2013版行业标准增加了“完全失能”。“《老年人能力评估规范》国家标准的发布实施，将为科学划分老年人能力等级，推进基本养老服务体系建设，优化养老服务供给，规范养老服务机构运营等提供基本依据。”国焕新说。

李邦华表示，老年人能力评估将在养老服务中发挥重要作用。

对于老年人和家庭来说，老年人根据需要参与评估，有助于了解自身的能力状况，更加合理地安排晚年生活，更有针对性地选择适宜的专业服务或者申请相关保障政策。老年人和家庭也可以根据老年人的能力状况，及时采取一些预防衰老的措施，改善身体机能，给予老年人更有针对性的照顾。

对于养老服务机构来说，可以根据评估结果更加准确了解每个老年人的服务需求，在征得老年人同意的前提下，制定个性化的照护服务方案，提高养老服务的适配性和效率，并有效防范服务风险。对于政府有关部门来说，开展老年人能力评估，能够促进养老服务供需对接，提高政策措施的精准度。

李邦华介绍，未来将指导各地广泛应用国家标准，依据国家标准的评估结果为失能老年人发放护理补贴、入住公办养老机构、制定照护服务计划、为养老服务机构发放差异化运营补贴、实施政府购买养老服务项目，做到精准服务有效保障。

(责编：岳弘彬、杨光宇)

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