本报上海电 （记者巨云鹏）近日，长三角生态绿色一体化发展示范区执委会会同沪苏浙两省一市大数据管理部门和青浦、吴江、嘉善两区一县政府共同举办长三角生态绿色一体化发展示范区智慧大脑（一期）上线运行仪式。作为长三角一体化示范区新基建的重点项目，示范区智慧大脑聚焦跨省域数字空间的互联互通，将使企业、市民办事更便捷、政府跨域协同治理更有效，也将有力支撑示范区数字化转型发展。

据介绍，依托长三角区域数据共享交换平台，两省一市三级八方打通18条数据链路，汇聚了242项数据资源，形成了涵盖基础库、主题库、专题库的示范区数据资源池，通过数据服务总线有力支撑一体化应用场景，社保、医保、公积金数据接口及法人库库表数据已反哺两区一县，并应用到上海市大数据中心推进的“信易医”等应用场景中。示范区智慧大脑（一期）正式上线前，已进行了半年多的试运行。

在规划管理领域，已有46个控制性详细规划编制及审批通过线上办理，实现了跨省域国土空间的高效协同治理；在生态环保领域，已接入两区一县监测网络，汇集三级八方62个水质自动站、37个重点水质监测断面、4个饮用水源地，8个省级以上大气监测站及生态监测调查等六大类数据；在项目管理领域，开发项目监测系统，连接两区一县管理平台，将示范区重点项目建设计划及重点项目全部纳入系统，实现挂图作战、动态监管，并借助无人机及遥感影像等自动化监测手段，实时监控项目进展；在公共信用领域，目前示范区公共信用综合管理平台已归集两区一县43项共3247.6万条数据，示范区信易贷服务平台已入驻金融机构27家，累计授信715笔，授信金额26.53亿元，为示范区中小微企业“融资难、融资贵、跨域难”探索解决路径。

下一步，示范区执委会将会同两省一市三级八方进一步加大制度创新力度，支撑公共数据跨省安全高效流动；丰富应用场景，促进智慧大脑不断迭代，谋划数据开放实验室，有序推进数据开放，培植数字经济繁育土壤，赋能示范区数字经济高质量发展。

(责编：岳弘彬、杨光宇)

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