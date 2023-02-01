2022年新增减税降费及退税缓税缓费超4.2万亿元（新数据 新看点）
数据来源：国家税务总局
制图：汪哲平
本报北京1月31日电 （记者王观）记者从31日举办的国家税务总局新闻发布会上获悉：2022年全年，我国新增减税降费及退税缓税缓费超过4.2万亿元，主要包括：累计退到纳税人账户的增值税留抵退税款2.46万亿元，超过2021年办理留抵退税规模的3.8倍；新增减税降费超1万亿元，其中新增减税超8000亿元，新增降费超2000亿元；办理缓税缓费超7500亿元。
分行业看，制造业新增减税降费及退税缓税缓费近1.5万亿元，占比约35%。餐饮、零售、文化旅游、交通运输等服务业，新增减税降费及退税缓税缓费超8700亿元。
分企业规模看，小微企业和个体工商户是受益主体，新增减税降费及退税缓税缓费超1.7万亿元，占总规模的比重约四成；近八成个体工商户在2022年无需缴纳税款。
国家税务总局对10万户重点税源企业调查显示，2022年企业每百元营业收入税费负担下降2.7%，其中交通运输业、住宿餐饮业分别下降15.4%和14.2%。
增值税发票数据显示，2022年，全国制造业企业销售收入同比增长4.1%。特别是享受留抵退税政策的制造业企业购进金额同比增长8.2%，比没有享受留抵退税政策的制造业企业高4.5个百分点。全国高技术产业销售收入同比增长9.9%，特别是享受留抵退税的高技术产业企业销售收入同比增长11.5%，比没有享受留抵退税的高技术产业企业高2.1个百分点。
税收营商环境进一步优化，市场主体活力增强。2022年，全国新办涉税市场主体1315万户。截至2022年末，全国涉税市场主体总量达8407万户，较2021年末增长6.9%。
2022年，税务部门全年组织税费收入31.7万亿元，为国家治理提供了坚实的财力保障。
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