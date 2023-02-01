薄胎酱釉器制作技艺传承人卢佳伦——
专注十余年 复原古陶艺（工匠绝活）
卢佳伦在制作陶罐。
本报记者 连锦添摄
【绝活看点】
定中心、开孔、拉拔、鼓腹、敛口、折肩、卷口、做腰线……通过10余年苦心钻研，福建省陶瓷艺术大师、省级非遗代表性传承人卢佳伦成功复原了薄胎酱釉器制作技艺。他的手作造型优雅简约，2017年，创下最薄0.3毫米的纪录，厚度相当于鸡蛋壳。
福建省福州市长乐区黄石村，橄榄树下一排陶艺工作室里，摆满形态各异的坛罐，其中一种十几厘米大小，造型优雅、规整、简约，陶壁的厚度仅0.3毫米，相当于鸡蛋壳那么厚！这些精美的陶器便是出自福建省陶瓷艺术大师、省级非遗代表性传承人卢佳伦之手。通过近10年苦心钻研，卢佳伦成功复原了薄胎酱釉器技艺。
薄胎酱釉器原产于福州洪塘窑，宋元时期在文人雅士中广泛使用，后因时代变迁，逐渐销声匿迹，制作技术也渐渐失传。
上世纪90年代，在福州三坊七巷改造过程中出土了一种宋代陶罐，胎壁极薄，陶片厚度约1毫米。一接触这种制作薄胎陶器的技艺，卢佳伦便对此深深着迷……
为了复原古代技艺，2006年，卢佳伦到江苏宜兴丁蜀镇进修一年，专攻细泥陶艺。回榕后他翻史料，画图稿，不断试做，“开始时，做坏的陶器被一车车倒掉。”卢佳伦说，经过10余年的磨砺，2017年，他的作品创下最薄0.3毫米的纪录。
制作薄胎陶器，成品率只有3%左右。“关键要心静手稳，心手合一。”卢佳伦介绍，手抖，坯体会扭曲，拉坯到厚度1毫米以下时，保持形状最难；工序要一次性完成，不能中断，不能修坯。稍不留神，胎壁就会崩塌或扭曲。
在用泥上，卢佳伦的要求近乎苛刻，泥料须取自福州洪塘一带，由闽江冲积而成的河道上的泥土，质地细腻，黏性好。采料后经数月的陈腐氧化，多次的淘洗、练泥、配比，才能制成精泥。
取来配好的精泥，卢佳伦开始在转盘上娴熟地操作，自创的各式工具都派上了用场。定中心、开孔、拉拔、鼓腹、敛口、折肩、卷口、做腰线……他一丝不苟，用手指感知着、控制着胎体厚度，掌握成型的临界点，不差毫厘。
“挑战极薄作品时，每一步都至关重要，当泥体快要塌下时，匠人要调动全身力气进行抢救。”卢佳伦说，“从早上起来做，一天8小时，能做成功一个就不错了。心要细，不能急。”
拉坯后，阴干、上釉、烧制，环环相扣。烧制也是重要环节之一，炉温必须控制好，要慢升、慢降，确保胎与釉膨胀收缩的同步，让它们有机融合，防止开裂。
卢佳伦将国外博物馆收藏的福州洪塘窑精品作为复原参考，不断比对、完善作品。他的复原品，釉色光亮莹润、形制圆润饱满，弧线优美、古朴自然，体现了宋元以来福州的人文思想。在放大镜下，陶罐表面釉面结晶色彩斑斓，有的像银河星辰，这是用古法调制原矿釉，经窑变产生的特殊效果。
福州地区历史上陶瓷文化兴盛。怀安窑、洪塘窑通过海上丝绸之路远播海外，但随着时代变迁，行业逐渐式微……这一现象，让卢佳伦心痛不已！在距他工作室100米的山坡上，有一座极具文化价值、长达70米的古龙窑。经他奔走呼吁，古龙窑2019年被列为一般不可移动文物。
转盘悠悠，窑火冉冉。在复原薄陶技艺后，卢佳伦又成功复原、烧制了唐代怀安窑的部分品种，以青瓷茶具为主，他将其取名“榕窑”。他希望政府加大扶持力度，吸引年轻人才加入这个行业，建立工坊、陶艺村或主题公园，复兴陶瓷文化，“历史上闽江口一带窑口星罗棋布，我们要让不息的窑火重放光彩！”他动情地说。
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