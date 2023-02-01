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云南三部门印发规划

拯救保护极小种群野生植物

2023年02月01日05:48 | 来源：人民网-人民日报
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　　本报昆明1月31日电 （记者李茂颖）云南省林草局会同省农业农村厅、省科技厅近日联合印发《云南省极小种群野生植物拯救保护规划（2021—2030年）》（以下简称《规划》），将《云南省极小种群野生植物保护名录（2022版）》收录的共101种极小种群野生植物列为保护对象。

　　据介绍，云南将从物种保护的实际需求出发，构建保护体系、科研管理支撑体系，重点布局建设极小种群野生植物原生境小区（点）、近地保护基地、专类园、种质收集保育园和种苗繁育中心等，强化对野生种群资源的保护与恢复。

　　通过《规划》的实施，云南将提升全社会对极小种群野生植物认识水平和关注度，初步形成以科技为先导和支撑，以法治建设和资金投入为保障，以就地保护为基础，以迁地保护和近地保护为依托的保护体系。实现70%极小种群野生植物物种的近地、迁地保护，完成50%极小种群野生植物物种的人工扩繁，20%极小种群野生植物物种的回归；积极消除或减缓物种致濒因素及其不利影响，实现101种极小种群野生植物物种种群数量的稳定和增长以及生境的改善，确保免于灭绝风险，达到拯救保护体系基本完善。

(责编：岳弘彬、杨光宇)
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