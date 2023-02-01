粮食产量连续10年位居四川第一
达州多措并举保障“粮袋子”
“我去年流转了君塘镇土地1000余亩，种植水稻、大豆。水稻平均亩产765公斤，比2021年增加63公斤，获得大丰收。”四川省达州市宣汉县的海平种植家庭农场内，农场主桂刚说，“我对今年的产量信心满满。”
近年来，达州粮食产量持续稳定增长，此前已连续9年稳居全省第一。2022年全市实现粮食播种面积864.2万亩、总产319.6万吨，成功实现全省粮食产量“十连冠”。
粮食丰产稳产离不开科技支撑。达州市认真落实“藏粮于地、藏粮于技”战略，全市农业科技水平、机械化水平取得长足发展。截至2022年底，累计建成高标准农田428万亩，整治撂荒耕地37.16万亩；2022年全市农机总动力达291.62万千瓦，水稻机收率达93%，主要农作物耕种收综合机械化率达64.36%。“通过规模化、机械化、科技化发展及标准化管理，水稻的产量、效益每年都跨上一个新台阶。”开江县天成农机专业合作社负责人蒋先明说。
同时，达州市建立院士工作站，开展水稻制种和再生稻推广集中攻坚，完成杂交水稻制种面积2.5万亩。建成市级国家农作物种子检测区域分中心，大竹县杂交水稻制种成功跻身国家级种子生产基地。2022年全市推广国标三级以上优质稻224.48万亩，良种覆盖率达98%以上。
“充分调动种粮主体积极性，也是达州市粮食产量多年稳居全省第一的重要举措之一。”达州市农业农村局总农艺师鲜文介绍，达州在惠农补贴政策上严格执行“谁种植谁受益”，在财政资金使用上重点扶持粮食规模经营主体。
此外，达州市财政部门在支持粮食生产上持续加力，全面落实耕地地力保护、稻谷目标价格、实际种粮农民一次性补贴等惠农政策补贴，市本级财政安排2000万元奖励对粮食生产做出贡献的单位和个人，激发农户多种粮、种好粮的积极性。
2022年8月，达州遭遇极端高温干旱天气，市农业农村局干部和2000余名农技人员深入下沉种粮一线，指导、帮扶农户抗旱保苗，抗旱抢墒、抢收减损。据统计，全市共抢修各类提灌设施518处，调动抽水机械5200台套，运水车682台，组织农户挑水等抗旱保苗面积达到156万亩，将旱情影响降到最小。
“2023年小春全市粮油播种面积计划达到371万亩，进一步夯实粮油生产‘压舱石’。”达州市农业农村局局长卢玲宁说。
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