本报记者 杜海涛

中国物流与采购联合会、国家统计局服务业调查中心31日发布的数据显示：1月份中国制造业采购经理指数（PMI）为50.1%，较上月上升3.1个百分点，在连续3个月运行在50%以下后重回扩张区间，显示经济稳步回升，新年实现较好开局。分项指数变化显示，经济恢复基础强化，经济恢复联动性较好，持续恢复前景可期。

“1月份PMI大幅回升，且重回荣枯线以上，表明经济回暖势头比较强劲。”中国物流与采购联合会特约分析师张立群认为，1月份PMI提高3.1个百分点，是2020年3月份后的最大升幅，反映了中国经济强大的增长动能。当前，要全面落实好中央经济工作会议的安排部署，全面克服三重压力，进一步增强经济回升向好的基础。

市场供需两端稳步回升，经济恢复基础强化。1月份，市场需求快速释放，新订单指数为50.9%，较上月上升7个百分点，升幅明显。消费品制造业PMI为50.9%，较上月上升4个百分点；高技术制造业PMI为52.5%，较上月上升5.1个百分点，新订单指数较上月上升超过11个百分点，达到55.6%的高位，显示消费品和高技术制造业产品市场需求回升较为突出，并带动了两大行业的生产活动稳定回升。

大中小企业指数均有上升，经济活力提升。1月份，大型企业PMI为52.3%，较上月上升4个百分点，是支撑制造业PMI回升的主要力量。中型企业PMI为48.6%，较上月上升2.2个百分点，小型企业PMI为47.2%，较上月上升2.5个百分点，显示中小企业运行趋稳，不同规模企业均有改善。

中国物流信息中心分析师文韬认为，当前，企业预期趋于乐观，特别是生产经营活动预期指数为55.6%，较上月上升3.7个百分点。采购量指数和原材料库存指数分别为50.4%和49.6%，较上月上升5.5个和2.5个百分点，其中原材料库存指数创2019年以来新高，显示企业加大了原材料采购和储货力度以备生产，后市经济持续恢复前景可期。但也要看到，当前指数水平依然偏低，仅略高于50%，回升势头需进一步巩固。

此外，中国物流与采购联合会、国家统计局服务业调查中心同日发布的数据显示，1月份中国非制造业商务活动指数为54.4%，环比上升12.8个百分点。1月份，中国非制造业商务活动指数其余各单项指数均有所上升，升幅在0.3—13.4个百分点之间。

中国物流与采购联合会副会长蔡进认为，1月份，零售、住宿餐饮、交通运输以及旅游相关行业商务活动指数和新订单指数较上月均有明显上升，反映了企业预期在转好。春节后，企业复工复产具备连续性，基建投资活动有望加快释放，消费也将大概率回归常态化，对经济的支撑作用将持续显现。

(责编：岳弘彬、杨光宇)

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