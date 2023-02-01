本报记者 朱思雄 祝大伟

大量施工人员进驻，加强现场管理……眼下，吉林省通化安睿特生物制药股份有限公司的生产项目正争分夺秒抢抓工期，确保项目早日投产达效。

新春伊始，吉林省各地干部群众迅速进入工作状态，企业生产开足马力，重点项目陆续开工，在全省掀起项目建设的热潮。1月28日，吉林省优化营商环境加快项目建设大会在长春召开。春节后召开的第一个全省大会，吉林省聚焦优化营商环境、抢抓项目建设，为推动经济运行整体好转提供有力支撑。

推进营商环境建设，吉林省不断为全面振兴集聚势能。

为造就更优营商环境，吉林省今年将进一步推动投资审批、政务服务等职权向市县下放。目前，全省实现省市县三级政务服务中心及全省949个乡镇（街道）、302个村（社区）使用一套系统、一个平台进行全流程在线审批。全省已有1万余个事项实现全程网办，112个政务服务事项实现跨省通办。

今年，吉林省将以“放”为先，营造发展新气象。近日，吉林省印发了保障有力要素环境、高效便利政务环境、公平公正法治环境、利企惠企市场环境等4个建设工程实施方案，进一步优化服务，解决个别部门重审批轻监管、对微观经济活动干预过多等问题。

重大项目建设，也是吉林省推动高质量发展的重要抓手。

今年，吉林省固定资产投资将保持7%以上的增长。奥迪一汽新能源汽车、吉化120万吨乙烯、吉林化纤碳纤维产业基地、中车松原新能源产业基地、“陆上风光三峡”、“山水蓄能三峡”等一批重大产业项目都将进入建设高峰期。

大机械协同作业施工，厂房车间内部装修繁忙有序……寒冬里，长春市项目施工热度不减。比亚迪动力电池、金赛医药产业园等107个重大产业和基础设施建设项目打破季节限制，加速推进。为实现冬季项目建设不打烊，长春市出台投资和项目建设百日攻坚行动方案，围绕重点领域开展加快审批等工作，全力破解瓶颈。目前，长春市正着力推动春季新开工项目100个以上，全年将实施5000万元以上项目1200个。

松原市持续改善政务环境，全力服务项目建设，坚持以良好服务推进项目建设，确保早开工、早建设、早投产。全市加速落实重大项目市级领导包保机制，正加快建设绿色氢氨一体化等12个百亿级项目、“新能源+燃机”一体化等21个十亿级以上项目，预计全年开复工5000万元以上项目319个，同比增长8.6%。

1月，白城市通榆县引进和储备了5个亿元以上项目，以清洁能源开发、风电装备制造等6个“百亿产业发展集群”为标志的工业大县框架已经形成，全县大力开展招商和项目建设，努力推动主要经济指标快速增长。

在瞄准前沿领域谋划启动一批具有前瞻性、战略性的重大科技专项的同时，吉林省着力抓好科技创新项目实施，今年全省高新技术企业将力争突破3500户。

今年，吉林全省将以营商环境之优，更好服务企业，为发展积蓄力量、汇聚势能；以项目建设稳住经济底盘、加快转型升级，实现发展的行稳致远。

(责编：岳弘彬、杨光宇)

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