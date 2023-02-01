安徽推进科技大市场建设
2023年02月01日05:54 | 来源：人民网-人民日报
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本报合肥1月31日电 （记者田先进）近日，安徽省科学技术厅印发《关于加快安徽科技大市场建设的实施意见》（以下简称《意见》），要求建强用好安徽科技大市场，加快科技成果转化应用体系建设，促进更多的科技成果就地交易、转化、应用。
《意见》提出发展目标，通过3年建设，建成覆盖省、市、县（区）三级的安徽科技大市场体系，形成成熟的“政产学研用金”科技成果转化服务体系，建成联动长三角、珠三角、京津冀地区的国内一流科技成果转化服务平台，打造国内外科创资源汇聚的“大中心”、国内外科技成果展示交易的“大超市”、科技与产业对接服务的“大枢纽”。力争“十四五”末，促成科技成果交易转化项目金额达到1000亿元，累计举办1000场科技成果转化活动，汇聚对接不少于1000项高新技术产业合作项目，培养专业持证技术经纪（经理）人2000人，累计引进孵化200家科技型企业。
《意见》明确，支持安徽创新馆发挥“总枢纽、主节点”作用，推动与羚羊工业互联网等平台相融合，统筹省市县三级联动、线上线下融合的安徽科技大市场建设，保障不同市场主体平等获取技术要素。《意见》提出，依托国家技术转移人才培养基地，与中国科学技术大学科技商学院联合建设实训基地，完善课程教材体系和师资队伍，采取长期培养与短期培训相结合方式，形成具有安徽特色的技术转移人才培养体系。
(责编：岳弘彬、杨光宇)
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