本报记者 欧阳洁

“年报申报更方便了。往常我们需要特意抽出半天时间到市场监管所现场填报。今年全程用手机就能操作，内容也简洁，还可以查到以前的填报内容，对照填写。我在看店的间隙，不到半小时就报完了。”在北京市海淀区香山红旗村，北京万万福酒水销售中心负责人仰卫东说。

每年1月1日至6月30日，所有市场主体都需要通过国家企业信用信息公示系统向市场监管部门报送上一年度的报告，并向社会公示。2023年，市场监管总局推出了简易便捷的年报服务，并将对个体工商户年报信息逐步建库，最终实现零录入。

年报登录更便捷，报送渠道更多样。今年，个体工商户用统一社会信用代码、经营者身份证号码、工商联络员等方式均可登录国家企业信用信息公示系统。市场监管部门将年报模块嵌入群众使用率较高的微信小程序、支付宝等，方便大家更快捷登录。

报告事项更精简，填报设置更优化。今年，对于行政机关已掌握的信息不再要求个体工商户填报，行政许可、特种设备情况等填报内容也无需报送。年报填报信息“一屏展示”，增加“提交并公示”提醒功能，避免漏填或未提交情形发生。

信用修复更便利，信息同步更及时。对没有在规定时间内申报并被标记为经营异常状态的个体工商户，今年不再硬性要求到市场监管部门现场补报，允许自行网上补报。同时，市场监管部门进一步增强国家企业信用信息公示系统的稳定性，实现年报公示信息及时同步。

此外，市场监管部门还将持续完善企业年报“多报合一”工作，继续实施与人力资源社会保障、商务、海关、统计、外汇部门相关事项合并年报。

日前，市场监管总局要求各地加大政府部门数据信息归集共享力度，实现政府部门掌握的数据在企业年报时自动关联带出，提高年报数据特别是经营性相关指标的数据质量，不断降低零值率、错值率。同时，做好年报数据分析，挖掘年报数据价值。

(责编：岳弘彬、杨光宇)

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