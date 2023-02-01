人民网

人民日报报系

人民日报 人民日报海外版 中国汽车报 中国能源报 健康时报 证券时报 国际金融报网 讽刺与幽默 中国城市报 新闻战线 人民论坛 环球人物 中国经济周刊 民生周刊 国家人文历史 人民周刊 人民数字

旗下网站

全国重点实验室 环球网 海外网 人民图片 人民网研究院 人民慕课

创新服务平台

人民网智慧党建体验中心 828企业服务平台 人民云
人民网>>经济·科技

市场监管总局推出简易便捷的年报服务

“年报申报更方便了”

本报记者 欧阳洁
2023年02月01日06:00 | 来源：人民网-人民日报
小字号

　　“年报申报更方便了。往常我们需要特意抽出半天时间到市场监管所现场填报。今年全程用手机就能操作，内容也简洁，还可以查到以前的填报内容，对照填写。我在看店的间隙，不到半小时就报完了。”在北京市海淀区香山红旗村，北京万万福酒水销售中心负责人仰卫东说。

　　每年1月1日至6月30日，所有市场主体都需要通过国家企业信用信息公示系统向市场监管部门报送上一年度的报告，并向社会公示。2023年，市场监管总局推出了简易便捷的年报服务，并将对个体工商户年报信息逐步建库，最终实现零录入。

　　年报登录更便捷，报送渠道更多样。今年，个体工商户用统一社会信用代码、经营者身份证号码、工商联络员等方式均可登录国家企业信用信息公示系统。市场监管部门将年报模块嵌入群众使用率较高的微信小程序、支付宝等，方便大家更快捷登录。

　　报告事项更精简，填报设置更优化。今年，对于行政机关已掌握的信息不再要求个体工商户填报，行政许可、特种设备情况等填报内容也无需报送。年报填报信息“一屏展示”，增加“提交并公示”提醒功能，避免漏填或未提交情形发生。

　　信用修复更便利，信息同步更及时。对没有在规定时间内申报并被标记为经营异常状态的个体工商户，今年不再硬性要求到市场监管部门现场补报，允许自行网上补报。同时，市场监管部门进一步增强国家企业信用信息公示系统的稳定性，实现年报公示信息及时同步。

　　此外，市场监管部门还将持续完善企业年报“多报合一”工作，继续实施与人力资源社会保障、商务、海关、统计、外汇部门相关事项合并年报。

　　日前，市场监管总局要求各地加大政府部门数据信息归集共享力度，实现政府部门掌握的数据在企业年报时自动关联带出，提高年报数据特别是经营性相关指标的数据质量，不断降低零值率、错值率。同时，做好年报数据分析，挖掘年报数据价值。

(责编：岳弘彬、杨光宇)
关注公众号：人民网财经关注公众号：人民网财经

分享让更多人看到

推荐阅读
《报告》显示：2022年全球黄金需求量4741吨 同比增长18%
　　人民网北京1月31日电 （记者杜燕飞）世界黄金协会今日发布的《全球黄金需求趋势报告》（以下简称《报告》）显示，2022年全球黄金需求同比增长18%，达到4741吨，创下自2011年以来最高年度总需求量；全球黄金总供应量同比增长2%，达到4755吨，其中，金矿产量创下4年来新高，增加至3612吨。 “各国央行的大力度购金和持续走强的零售黄金投资是全球黄金需求大涨的主要驱动因素。…
新春走基层丨开足马力护航春运 营造温馨“回家路”
　　人民网麻城1月31日电 （记者余璐）2023年春运时间已过半，全国公路、铁路等运行平稳。在国家规划的“五纵七横”国道主干线G42沪蓉高速麻武段，一派车水马龙的景象映入记者眼帘，来往车辆畅行无阻。…
相关新闻
客户端下载

热门排行

微信扫一扫 提供新闻线索微信扫一扫
提供新闻线索

人民日报社概况 | 关于人民网 | 报社招聘 | 招聘英才 | 广告服务 | 合作加盟 | 供稿服务 | 数据服务 | 网站声明 | 网站律师 | 信息保护 | 联系我们

人民日报违法和不良信息举报电话：010-65363263    举报邮箱：jubao@people.cn

人民网服务邮箱：kf@people.cn    违法和不良信息举报电话：010-65363636    举报邮箱：rmwjubao@people.cn

互联网新闻信息服务许可证10120170001  |  增值电信业务经营许可证B1-20060139  |  广播电视节目制作经营许可证（广媒）字第172号

信息网络传播视听节目许可证0104065 | 网络文化经营许可证 京网文[2020]5494-1075号 | 网络出版服务许可证（京）字121号 | 京ICP证000006号 | 京公网安备11000002000008号

人 民 网 版 权 所 有 ，未 经 书 面 授 权 禁 止 使 用
Copyright © 1997-2023 by www.people.com.cn. all rights reserved

返回顶部