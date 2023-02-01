欧阳洁

服务业开放能够激发国内市场主体的内生动力和创新活力，推动高质量发展

近日，国务院同意在沈阳市、南京市、杭州市等6个城市开展服务业扩大开放综合试点，并批复试点总体方案。这是自2015年北京率先实施试点以来，我国推进服务业扩大开放的又一项重要举措，自此，试点地区增加至11个。

服务业开放是实行高水平对外开放的重要组成部分。近年来，我国服务业加快发展，初步核算，2022年服务业增加值占国内生产总值的比重为52.8%，对经济增长的贡献率达到41.8%。随着网络信息和数字技术的发展，全球服务业生产分工加速推进，催生了服务贸易蓬勃兴盛，也激发了跨境资本对服务业的青睐。我国积极融入了世界服务业开放合作的潮流中，服务贸易持续平稳增长，服务业成为吸引外资的重要领域。

我国服务业开放步履坚定而稳健。大胆实践、及时总结、持续完善，近年来，服务业扩大开放综合试点地区不断探索创新，形成的好做法好经验持续向全国复制推广。日前商务部再次推广一批示范实践案例，试点地区在知识产权服务、公共服务数字化、健康医疗产业链、融资租赁等方面创新，突破体制机制障碍，为相关行业的开放发展提供了系统性、综合性的解决方案。创新领域逐步拓宽，创新成果日益丰富，更多可推广可复制的经验在全国落地落实，引领服务业创新发展，充分释放现代服务业生产力。

我国服务业开放空间广阔而深远。党的二十大报告提出：“构建优质高效的服务业新体系，推动现代服务业同先进制造业、现代农业深度融合。”服务业新体系不仅意味着新型服务业态的兴起，也包括新技术、新业态对其他产业进行改造。以高水平开放促进深层次改革，服务业开放能够引入更专业化、高端化、多样化的优质服务供给，激发国内市场主体的内生动力和创新活力，创新服务业态，也能带动知识技术、数字要素和资金跨境流动，促进国内产业深入参与全球价值链分工，实现产业结构优化升级。

开放创新成果更多更公平惠及各国人民。越来越多医疗健康服务、金融服务、养老服务进入中国市场，越来越多的“中国服务”走出国门，中国乐于与世界共享经济发展成果。以数字经济为例，当前，我国已经是全球第二大数字经济体，正在积极参与数字经济国际合作，与高标准国际数字规则兼容对接。数字经济的开放融合，既能提升我国数字产业水平，促进与实体经济的深度融合，也能开拓更广阔的产业合作发展空间，以中国新发展为世界提供新机遇。

扩大服务业开放，共创繁荣的美好未来。服务业领域开放力度将持续加大，稳步扩大规则、规制、管理、标准等制度型开放，营造更加开放、透明、包容的行业发展环境，服务业扩大开放将为百姓带来更加美好的生活，也会让各方共享中国开放机遇，为加快构建新发展格局、推动高质量发展作出贡献。

(责编：岳弘彬、杨光宇)

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