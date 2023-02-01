本报记者 罗珊珊

作为拉动经济增长的“三驾马车”之一，对外贸易对于稳就业、促发展具有重要作用。2022年，我国外贸顶住多重超预期因素冲击，全年进出口总值首次突破40万亿元关口，连续6年保持世界第一货物贸易国地位。新的一年，外贸企业开足马力，积极拥抱海外市场。

企业“走出去”

客商“请进来”

浙江宁波舟山港，春潮翻涌。穿山港区3740米的岸线前船来船往，两艘20万吨级的集装箱巨轮“地中海佐伊”“美莉马士基”正在装卸集装箱，45台桥吊、122台龙门吊，港口一片繁忙。

快速运转的港口背后，是众多外贸企业加班加点赶订单的火热场景。嘉善边锋机械股份有限公司的无人作业车间里，智能化机器嗡嗡作响，机械臂上下摆动。“公司订单已经排到了3、4月份，今年是我们外贸企业的‘订单年’。”边锋机械董事长王圣双说。

“今年，我们准备参加10余场国际展会，并大力邀请海外客商到总部实地考察。”王圣双介绍，“见到了客户，就见到了机会！”

组团出海、亮相展会、拜访客户、洽谈合作，进入2023年，江苏、广东、浙江、四川等地方积极组织外贸企业“走出去”，将海外客商“请进来”。一系列贸易促进措施的落地，大大增加了外贸企业拓市场、接订单的信心。

“我们每天要发出100多条龙灯，除了国内客户外，还发往美洲、欧洲、非洲、东南亚等20多个国家和地区。”江西南昌城南龙灯实业有限公司总经理史克滨说，今年以来，国内外订单量比去年同期翻了两番，销售额同比增长218%，企业对未来发展信心满满。

发展新业态

创造新模式

“春节前，我们已经预先备货至海外仓，消费者下单，海外仓直接发货。”广东佛山市顺德区班利电器科技有限公司负责人曾秋平说，春节假期，虽然工厂休息，但公司的外贸业务并不受影响。

与传统外贸按订单生产的模式不同，跨境电商直接面向消费者，可根据过去的销售数据提前安排生产。曾秋平介绍，班利电器公司建有海外仓，物流时效更有保障，消费者体验感提升，订单量也随之增加，“今年，我们的胶囊咖啡机出口额预计增长25%以上。”

凭借线上交易、交易链条短等优势，跨境电商倍受外贸企业青睐。同时，也出现了海外仓等外贸服务新业态新模式，不断提升我国对外贸易发展质量和效率。

春节期间，跨境电商平台速卖通照常营业。商家提前将出口货物备放至速卖通的官方外贸仓库，平台承包接单发货，保障商家店铺正常运营，实现春节“人放假，货照发”。

“我们要抓住时机，畅通海外物流最后一公里，助力更多中小外贸企业出口。”盈和国际物流有限公司董事长程科源介绍，最近公司位于上海、杭州、绍兴、深圳等十几家分公司的仓库全部满负荷运转。2022年，盈和国际物流累计运送出口货物1.1万高柜，同比增长13%左右。

这些年，盈和国际物流公司深耕跨境电商物流领域，为外贸企业提供上门揽货、国际运输、海外仓储、尾程派送等一站式综合物流服务。目前公司国内总仓库面积达5万余平方米，在美国、英国、德国、波兰等多地均设有海外仓。

“我们的目标是货运快递化，传统外贸国际运输是港到港，我们要做的是门到门，提供快递服务。”程科源说，“今年4月，我们在美国的自营团队将投入运营，运行效率进一步升级。”

用好新政策

激发新潜能

2023年1月2日，《区域全面经济伙伴关系协定》（RCEP）对印度尼西亚正式生效实施。凭借RCEP原产地证书，江苏南通市常海食品添加剂有限公司出口至印度尼西亚价值11.78万美元的阿斯巴甜关税立减4.2万元左右。

“有了这个政策大礼包，我们信心更足了。”南通市常海食品添加剂有限公司商务部经理俞海峰介绍，他们是一家研发生产特种食品配料的专业制造商，印度尼西亚是该公司出口阿斯巴甜的传统市场。此前，公司产品出口至印尼需按5%的税率缴纳关税，RCEP对印尼生效后，出口关税成本立即降至零。

据南京海关统计，2022年，江苏对印度尼西亚出口640.7亿元，同比增长23.4%。同期，江苏对RCEP其他14个成员国进出口额占全省外贸进出口的37%。南京海关相关负责人表示，RCEP对印尼生效后，原产地区域累积范围进一步扩大，有望进一步促进成员国之间产业链优势互补。

RCEP生效实施一年来，我国与其他成员国之间的贸易投资合作进一步加强。2022年，我国对RCEP其他14个成员国进出口12.95万亿元，增长7.5%，占我国外贸进出口总值的30.8%。

目前，我国已与26个国家和地区签署了19个自由贸易协定，自贸伙伴遍及亚洲、大洋洲、拉丁美洲、欧洲和非洲。1月16日，中国贸促会推出《自由贸易协定商务应用指南》，涵盖我国迄今签署并生效的所有自由贸易协定，通过规则解读、趋势研判和案例剖析相结合的方式，系统介绍各自贸协定的使用方法和详细规则，帮助企业用好用足自贸协定优惠政策。

中国贸促会党组成员、副会长张慎峰表示，就货物贸易而言，自由贸易协定覆盖了全球近50%的贸易额，20%的全球贸易发生在基于优惠关税税率的自贸伙伴之间。充分利用自由贸易协定的优惠政策，能够改善企业的市场准入条件，降低经营成本，增强我国产品、服务和投资的国际竞争力。

(责编：岳弘彬、杨光宇)

关注公众号：人民网财经 关注公众号：人民网财经