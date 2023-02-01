本报记者 刘志强

截至2022年11月底，地方监管国有企业资产总额达到205.5万亿元，同比增长10.1%；2022年1—11月，实现营业收入33.7万亿元，同比增长8.1%。这是记者从日前召开的地方国资委负责人会议上获悉的。

2022年，面对各类风险因素增多的不利局面，各地国资委采取一系列措施指导推动国有企业全力稳生产、稳经营、稳市场。国企改革三年行动深入推进，中国特色现代企业制度更加成熟定型。地方一级企业及重要子企业全面完成“党建入章”、全部制定实施党委前置研究事项清单，如上海针对市场竞争、金融服务、功能保障三类企业特点精准细化党委前置研究重点和范围。三项制度改革大范围深层次破冰破局，推进经理层成员任期制和契约化管理全覆盖，如广东出台股权激励、增量奖励、专项奖励等16种激励方式，指导企业用好中长期激励政策。混合所有制改革积极稳妥深化，如辽宁通过混改推动沈鼓集团等一批老企业焕发新活力。专项工程示范引领作用充分发挥，各地通过给予政策支持、鼓励探索创新，推动351户地方示范行动企业率先完成改革任务。

国有资本配置整体功能显著增强，战略性重组、专业化整合深入开展。海南无偿划入中国航材所属中国通航，山东坚持“一主业一主体”组建了省环保集团、省体育集团、省电子口岸公司等一批特色优势企业。瘦身健体取得积极成效。黑龙江全面完成“三供一业”、社保职能移交、退休人员社会化管理等改革。

国资监管系统性时效性切实提升。全国国资国企在线监管系统全面建成，实现省、市两级国资监管机构及所监管企业全覆盖。浙江着力将“浙里国资运营监管应用”打造成为服务省属企业的多跨协同平台，切实提升监管和服务的能力和效率。厦门持续加强对投资、担保、招投标、金融衍生业务、PPP（政府和社会资本合作）业务等重点风险监管。

地方国资委负责人会议提出，要真抓实干做好今年国资国企工作，更好服务经济社会持续健康发展，重点抓好7个方面工作：着力推动提质增效稳增长；着力抓好新一轮国企改革深化提升行动；着力加大国企科技创新工作力度；着力推进国有资本布局优化和结构调整；着力加快推动现代化产业体系建设；着力防范化解重大风险；着力增强国有资产监管效能。

(责编：岳弘彬、杨光宇)

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