周义

从西北到东南，从大山到大海。来自甘肃定西的村民孙志农怎么也没想到，人生第一次离开家乡，竟然是乘着免费的高铁去大城市赚钱。

1月30日上午8时13分，531名来自甘肃定西的务工人员搭乘G1904次列车从定西北站出发，奔赴2000多公里外的福建福州，开启新一年的务工之旅。

“之前在家种地，村主任说县里要组织一批人到福建打工，包高铁去，一个月4000多元，还管吃管住。”这个消息让孙志农心头一热，说啥也要出去看一看，第二天一早就报了名。村里与孙志农一起去打工的还有7人。

春节前，定西市人社局与福州市人社局积极协调对接，携带用工海报、视频等招聘宣传材料，深入定西乡镇、村（社区）宣传推介福州市500余家企业近3万个优质岗位信息，对接商讨开通春节后“点对点”高铁返岗务工专列。

福州市人力资源和社会保障局劳动就业中心副主任侯光西说，这批务工人员来自定西市陇西县、通渭县、渭源县、临洮县、漳县、岷县和安定区“六县一区”，其中既有复岗务工人员，也有新聘岗务工人员。

家住定西漳县、今年48岁的赵青俊是新聘岗务工人员。通过政府的下乡宣传，他了解到乘坐免费高铁返岗复工的政策。“在乡政府填了表后，第二天福州的工厂给我打电话，安排我做机械修理，一个月可赚6000多元，还给我提供一间两人宿舍，我立马把老婆也拉来上班了。”赵青俊说。

过去，赵青俊在定西的建筑工地工作，主要负责砌墙、抹灰。“定西9到10月气温就降至零度以下，天太冷，水泥一搅拌就冻住，所以一年有近3个月的时间不能动工赚钱。”赵青俊告诉记者，现在到了福州，气候宜人，全年都能干活，心里踏实。“今年要赚多点钱，给刚结婚的儿子在县城买套房！”在返岗专列上，赵青俊对新工作充满了期许。

来自定西的石雪霞在福州一家汽车马达生产厂工作了8年。今年一季度因为订单增多，公司新增了生产线，春节前就发布了招聘100名普工的信息。“缺人，生产速度得提上去，厂里希望我们尽快返岗。”石雪霞说，为了缩短返程时间，公司主管与人社部门取得联系，在自愿的情况下，给大家报名乘坐这趟免费高铁。

“从定西到福州，普速列车要30多个小时，这趟高铁只需要13个多小时，还免去了1000多元车费。”石雪霞说，到了福州，厂里还有专车来接她去上班。

从家门口直达厂门口，让跨省务工人员的心踏实不少。为了让务工人员顺利返岗，一路上，福州客运段的列车员为大伙准备了饮料和零食，还发放了防疫应急包。

“列车加强了卫生清理工作，途中每2小时对重点部位进行消毒，同时我们根据务工人员地域特点提前增加了面食种类的供应，更好地满足他们的需求。”中国铁路南昌局集团有限公司福州客运段G1904次列车长许芯蕊说。

当天晚上9点19分，G1904次列车准时抵达福州，531名务工人员将到福州28家中小型企业务工。此外，福州劳动保障部门节后还陆续从云南、贵州、重庆、甘肃等地“点对点”接回务工人员3000余人。

新华社福州1月31日电

(责编：王震、陈键)

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