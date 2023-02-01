人民网

人民日报报系

人民日报 人民日报海外版 中国汽车报 中国能源报 健康时报 证券时报 国际金融报网 讽刺与幽默 中国城市报 新闻战线 人民论坛 环球人物 中国经济周刊 民生周刊 国家人文历史 人民周刊 人民数字

旗下网站

全国重点实验室 环球网 海外网 人民图片 人民网研究院 人民慕课

创新服务平台

人民网智慧党建体验中心 828企业服务平台 人民云
人民网>>经济·科技

权威访谈｜张扬对话杨利伟：从一人一天到“天宫时代”

2023年02月01日20:17 | 来源：新华社
小字号

　　这张“宇宙级”自拍，来自中国首飞航天员杨利伟。

　　“（当时）用了一个500万像素的卡片机拍的，我们现在已经有8K的摄影机了。”

　　作为飞入太空的中国第一人，杨利伟在神舟五号上都经历了哪些惊险瞬间？回望中国载人航天事业三十年来的发展与腾飞，他最羡慕现在航天员什么？又是出于什么原因没有再上一次太空呢？

　　新华社记者张扬专访了中国首飞航天员、航天英雄杨利伟。从一人一天到“天宫时代”，再到中国载人航天的未来与梦想，问题的答案就在其中……

　　“现在航天员随便一个电话打到我手机上，我就能和他们聊天了。”

　　从不到6个立方的返回舱，到宽敞的“三居室”空间站；从“一口吃”即食食品，到一星期不重样的太空美食；从覆盖率只有15%的测控通信，到如今随时随地的“天外来电”，杨利伟细数了那些令他十分羡慕的太空生活。

　　杨利伟说，常态化的飞行反映了一个航天大国的能力，是中国载人航天工程这三十年进步和发展的体现。

　　“造就了更多的人去飞行，对我自己应该说是无怨无悔的。”

　　杨利伟首飞成功之后，却迟迟没传来他再度飞天的消息。杨利伟坦言，能够让更多的人去飞行，可能真的比多飞这么一次，更加有意义。

　　如今，作为中国载人航天工程副总师，杨利伟深度参与了航天员选拔和训练的技术管理工作。他的责任，在于怎么样让更多的人去飞行。

　　“我国航天技术水平在国际上属于第一梯队了。”

　　在从航天大国向航天强国迈进的过程中，我国也在积极拥抱国际合作。正如杨利伟在神舟五号上所说：“和平利用太空，造福全人类。”这是一个负责任大国的自信和担当。

　　“这个工程造就了我们的梦想。”

　　在荣誉的背后，是无数惊险瞬间。神五上的“共振26秒”，落地时麦克风磕破嘴角留下的疤痕……杨利伟再次回忆当时的感受时说，毫无疑问，这是一个高风险的职业。

　　星辰有梦，纵使再多惊险，也难抵热爱与赤诚。

　　“我为祖国感到骄傲。”

　　这是杨利伟出舱之后发自内心的表达，在过了许多年后的今天，他依然觉得，没有比这句话更合适的了。

　　“未来如果有机会的话，能够去飞行。”

　　对50多岁的杨利伟来说，岁月或许已经在脸上留下痕迹，但在他的内心：飞行的冲动一直都在。正如中国载人航天，有着无限可能。

　　中国人的太空筑梦之路仍在继续

　　中国载人航天

　　未来已来

　　出品人：孙志平

　　监制：樊华

　　制片人：张扬

　　策划：马原驰

　　导演：李桢宇

　　撰稿：赵世通

　　本集编导：李桢宇 麦凌寒

　　新媒体编导：宋育泽

　　记者：张扬 刘春晖 杨志刚 赵世通 马原驰 李桢宇 麦凌寒 宋育泽 郝晓江 吴雪聪（实习）

　　报道员：李源

　　鸣谢：中国载人航天工程办公室

　　新华社张扬工作室制作

　　新华社音视频部出品

(责编：牛镛、袁勃)
关注公众号：人民网财经关注公众号：人民网财经

分享让更多人看到

推荐阅读
多家交易所就全面实行股票发行注册制配套业务规则公开征求意见
　　人民网北京2月1日电 （黄盛）近日，党中央、国务院批准了《全面实行股票发行注册制总体实施方案》（以下简称《总体方案》）。为抓好《总体方案》的落实，中国证监会就全面实行股票发行注册制涉及的《首次公开发行股票注册管理办法》等主要制度规则草案向社会公开征求意见。…
证监会就全面实行股票发行注册制主要制度规则向社会公开征求意见
　　人民网北京2月1日电 （黄盛）据证监会消息，近日，党中央、国务院批准了《全面实行股票发行注册制总体实施方案》（以下简称《总体方案》）。为抓好《总体方案》的落实，中国证监会就全面实行股票发行注册制涉及的《首次公开发行股票注册管理办法》等主要制度规则草案向社会公开征求意见。…
相关新闻
客户端下载

热门排行

微信扫一扫 提供新闻线索微信扫一扫
提供新闻线索

人民日报社概况 | 关于人民网 | 报社招聘 | 招聘英才 | 广告服务 | 合作加盟 | 供稿服务 | 数据服务 | 网站声明 | 网站律师 | 信息保护 | 联系我们

人民日报违法和不良信息举报电话：010-65363263    举报邮箱：jubao@people.cn

人民网服务邮箱：kf@people.cn    违法和不良信息举报电话：010-65363636    举报邮箱：rmwjubao@people.cn

互联网新闻信息服务许可证10120170001  |  增值电信业务经营许可证B1-20060139  |  广播电视节目制作经营许可证（广媒）字第172号

信息网络传播视听节目许可证0104065 | 网络文化经营许可证 京网文[2020]5494-1075号 | 网络出版服务许可证（京）字121号 | 京ICP证000006号 | 京公网安备11000002000008号

人 民 网 版 权 所 有 ，未 经 书 面 授 权 禁 止 使 用
Copyright © 1997-2023 by www.people.com.cn. all rights reserved

返回顶部