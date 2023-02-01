新华社北京2月1日电（记者潘洁、谢希瑶）商务部、文化和旅游部、国家市场监督管理总局、国家文物局、国家知识产权局近日联合印发了《中华老字号示范创建管理办法》，释放推动老字号创新发展、促进品牌消费的积极信号。

《中华老字号示范创建管理办法》坚持历史传统与示范引领并重、保护促进与规范管理并举，聚焦充分发挥老字号在消费促进、产业升级、文化引领、民族自信等方面的示范引领作用，对中华老字号示范创建的总体要求、基本条件、申报认定、动态管理等内容作出明确规定和要求。

“老字号与百姓生活密切相关，是我们做好恢复和扩大消费工作的一个重要切入点。”商务部副部长盛秋平在2月1日商务部举行的专题新闻发布会上说，今年春节假期，老字号的线上消费保持比较快的增长速度，餐饮外卖消费同比增长13.5%，拉动商务部重点监测零售企业销售额同比增长6.8%，成为消费市场的一大亮点。

《中华老字号示范创建管理办法》提出要建立“有进有出”的动态管理机制，不断完善中华老字号名录，推动中华老字号顺应市场机制、守正创新发展，引领带动更多市场主体实现高质量发展，着力提振发展信心，加快品牌培育发展，促进形成强大国内市场，更好满足人民对美好生活的需要。

盛秋平表示，在出台《中华老字号示范创建管理办法》的基础上，将会同相关部门出台系列支持举措，汇聚社会各方力量，进一步提升老字号文化内涵和供给品质。持续办好“老字号嘉年华”，推动举办老字号博览会，聚焦传统节日，统筹线上线下，推动老字号走进千家万户、走进百姓生活。

“消费是最终需求，也是经济增长的重要拉动力。”盛秋平说，商务部将坚决贯彻落实中央经济工作会议提出的“把恢复和扩大消费摆在优先位置”，活跃节日消费市场，拓展线下消费场景，探索发展直播电商，打造更多新消费场景。

(责编：岳弘彬、杨光宇)

关注公众号：人民网财经 关注公众号：人民网财经