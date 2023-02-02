本报记者 邱海峰

在绥化市益盛粮食购销有限公司内，工人进行扦样作业，以此了解储存仓内大豆水分、杂质以及虫害等情况。

2022年，产粮大省黑龙江喜获大豆丰收。在国家A级绿色食品大豆基地、绥化地区重要的大豆购销集散地——黑龙江省绥化市北林区兴福镇，经营大豆的企业呈现一派繁忙景象。

新华社记者 张 涛摄

近日，陕西延安甘泉县一家食品公司工作人员在车间浸泡大豆。

邹竞一摄（新华社发）

“超出预期”——去年是中国实施大豆和油料产能提升工程的第一年，盘点收获，成效可观。大豆播种面积增至1.54亿亩，为1958年以来最高水平；产量达到405.7亿斤，同比增长23.7%；大豆自给率较上年提高3个百分点。

进入2023年，大豆油料扩种还有哪些新举措？农业农村部日前表示，扩大豆、扩油料，今年再扩种1000万亩以上，确保大豆油料产能和自给率稳步提升，拎稳中国人的“油瓶子”。

大豆产量创历史新高

在黑龙江省肇东市五站镇东安村，聊起上一年的收成，开顺现代农机专业合作社理事长单玉恒挺开心。“去年我们开展米豆轮作，在上年播种玉米的地块扩种100亩大豆，既实现了大豆增产，也培肥了土壤，这让我们今年种地更有盼头。”单玉恒说。

2022年，肇东市通过在米豆轮作区增加大豆种植面积以及在地下水超采区、寒地井灌稻区推进水改旱、稻改豆试点等举措扩种大豆。肇东市农业农村局相关负责人介绍：“我们优选了4个大豆品种向农户推广，成立大豆种植专家指导组，到各乡镇开展大豆技术培训，落实大豆种植面积较上年翻了一番。”

黑龙江省是中国最大的大豆产区，大豆种植面积常年占全国40%以上，商品率达80%以上。黑龙江省农科院绥化分院研究员景玉良说，去年，黑龙江省大豆播种面积7397.5万亩，占全国的48%，比上年增加1565.9万亩，增长26.9%；大豆产量达到190.7亿斤，占全国的47%，增加46.9亿斤，增长32.6%，为保障国家粮食安全特别是大豆供给作出了积极贡献。

大豆是城乡居民的重要食物来源。在上世纪六十年代之前，中国大豆种植面积、总产都居世界首位，直到九十年代中期，中国仍是大豆净出口国。进入新世纪，受国内饲用油用需求拉动，中国大豆进口持续快速增长，最高突破1亿吨，中国大豆自给率最低降至15%以下。据分析，尽管目前中国大豆总产仍居世界第四位，种植面积居第五位，国产大豆完全可以满足国人食用需求，但由于中国大豆进口数量巨大、进口来源过于集中，适当发展国内大豆生产、更好统筹两个市场两种资源日益迫切。

为增强大豆油料供给保障能力，去年的中央一号文件对扩大大豆油料生产作出全面部署，提出大力实施大豆和油料产能提升工程。国家统计局数据显示，2022年全国大豆播种面积1.54亿亩，比上年增加2742.5万亩，增长21.7%；大豆单产132公斤/亩，每亩产量比上年增加2.1公斤，增长1.6%；产量405.7亿斤，比上年增加77.8亿斤，增长23.7%。其中面积明显超过2020年1.48亿亩的阶段高点，是1958年以来最高水平，产量更是创历史新高。初步测算，2022年中国大豆自给率比上年提高3个百分点。

“大豆从全产业链上影响了粮食安全，所以要千方百计扩种大豆，提高大豆产能。”景玉良认为，在全球新冠疫情持续冲击和地缘政治冲突加剧的背景下，中国大豆扩种增产、自给水平提升，对于全方位夯实国家粮食安全根基、以国内稳产保供的确定性应对各种外部环境的不确定性，意义十分重大。

政策更给力，技术有支撑

“以前玉米和大豆分开种，现在两行玉米套种四行大豆，玉米、大豆‘聚’在一起，每亩玉米株数跟往年基本持平，既保证了玉米不减产，又收获了200多斤大豆，这是实实在在的大丰收。”江苏省连云港市东海县曲阳镇农技站站长张海鹏算了算账：卖粮钱再加上国家补贴，一亩田净收入1100元左右。

连云港市财政局有关负责人介绍，去年，连云港统筹中央安排耕地轮作试点和省级玉米大豆带状复合种植推广补贴资金1600万元，对农户给予补助，支持完成全市大豆玉米带状复合种植5万亩，建设百亩攻关方11个、千亩示范片6个，以点带面示范种植，推动带状复合种植技术成熟化、本地化。

2022年，玉米大豆带状复合种植在黄淮海、西北、西南地区推广，中央财政对此进行专项补贴，加大农业社会化服务和农机购置补贴支持力度，稳定农民种植收益预期。同时，在部分主产县开展大豆完全成本和种植收入保险试点，新建大豆油料9个现代农业产业园、10个产业集群和9个产业强镇。

政策更给力，技术有支撑。平均亩产544.6斤！去年秋收期间，黑龙江省绥化市传来捷报，500亩连片“绥农82”大豆测产结果高出全省大豆平均亩产1倍多。景玉良介绍，在过去3年的科技攻关中，黑龙江省农科院通过聚合育种技术选育了23个高产、优质大豆新品种，“绥农82”是这些品种中的代表之一。“去年，‘绥农82’大豆长势不错，对推动黑龙江省大豆产业发展起到了很好的带动作用。”景玉良说。

内蒙古自治区大豆种植面积占全国10%以上，约3/4在呼伦贝尔。其中莫力达瓦达斡尔族自治旗常年大豆种植面积达400万亩以上，占呼伦贝尔大豆种植面积的40%左右。去年，该旗大豆种植喜迎丰收，总产量比上年增长约60%。

去年以来，围绕大豆油料扩种，莫力达瓦达斡尔族自治旗农业部门加强农技推广，成立了由种管、农艺、农机、科教、新型经营主体、社会化服务等技术骨干为成员的工作指导组，在备耕、春耕等关键阶段，组织近百名农技人员跟进指导服务，及时解决农民实际问题。“旗农牧局春播前就举办了多次扩种大豆培训班，并派技术人员一对一帮扶合作社，推广适用技术，推荐优良大豆品种。去年，合作社大豆种植亩产、总产都实现了增长。”莫力达瓦达斡尔族自治旗龙运农机服务专业合作社理事长辛再学说。

推动提升大豆自给率

中央经济工作会议提出，实施新一轮千亿斤粮食产能提升行动。那么，今年大豆种植如何推进？

农业农村部部长唐仁健表示，将坚持把粮食生产作为“三农”工作的首要任务，以新一轮千亿斤粮食产能提升行动为抓手，全力保持粮食稳产增产好势头。在目标任务上，重点是“两稳两扩两提”。其中，扩大豆、扩油料，今年再扩种1000万亩以上，确保大豆油料面积稳定在3.5亿亩以上、力争再扩大。

2022年，在全力以赴完成大豆扩种任务的基础上，农业农村部组织开展全国大豆高产竞赛，聚焦小面积创高产，带动大面积均衡增产，探索挖掘大豆单产潜力的技术路径。近日，2022年全国大豆高产竞赛结果公布：新疆生产建设兵团第四师的春播大豆亩产442公斤、江苏响水县的夏播大豆亩产368.3公斤、山东禹城市的复合种植大豆亩产165.1公斤，分别创全国大豆不同种植模式高产纪录。

农业农村部表示，下一步，将全面总结各地大豆高产竞赛的好经验好做法，充分用好这些筛选出来的高产样板，以点带面带动大面积均衡增产。2023年，农业农村部在继续实施全国大豆高产竞赛的基础上，将分类型组织开展全国油菜高产竞赛，分区域选出一批可复制、易推广的高产典型和模式，推进国家大豆和油料产能提升工程向纵深发展。

从中央到地方，大豆扩种还有不少新看点——《“十四五”全国种植业发展规划》提出，到2025年，力争大豆播种面积达到1.6亿亩左右，产量达到2300万吨左右，推动提升大豆自给率；新疆提出扩大大豆等油料作物种植面积；黑龙江明确加强黑龙江国家级大豆种子基地建设。

景玉良认为，接下来，应抓好新品种创制、种质创新、产量提升、面积落实和集聚发展。大力支持高校、科研院所开展生物育种，加强高产优质大豆新品种选育，保证大豆种源自主可控；加大对大豆产业技术体系的支持力度，深化探索实践大豆节本增效技术方案；通过充分挖掘新增耕地、新增大豆播种面积、合理轮作等方式，进一步提升大豆扩种潜力。

(责编：岳弘彬、杨光宇)

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