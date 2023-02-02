本报北京2月1日电 （记者王政、韩鑫）记者1日从工信部获悉：得益于广阔应用场景、巨大市场需求的有力支撑，2022年，我国软件和信息技术服务业（以下简称软件业）运行稳步向好，软件业务收入跃上10万亿元台阶，盈利能力保持稳定，软件业务出口保持增长。

软件业务收入保持两位数增长，盈利能力保持稳定。2022年，全国软件和信息技术服务业规模以上企业超3.5万家，累计完成软件业务收入108126亿元，同比增长11.2%。全年软件业利润总额12648亿元，同比增长5.7%，主营业务利润率为9.1%。

信息技术服务收入较快增长，新业态增势喜人。2022年，信息技术服务收入70128亿元，同比增长11.7%，高出全行业整体水平0.5个百分点，占全行业收入比重为64.9%。其中，云服务、大数据服务共实现收入10427亿元，同比增长8.7%，占信息技术服务收入的14.9%，占比较上年同期提高2个百分点；集成电路设计收入2797亿元，同比增长12.0%；电子商务平台技术服务收入11044亿元，同比增长18.5%。

工业软件产品收入增长加快，有力支撑制造业数字化转型升级。2022年，我国工业软件产品实现收入2407亿元，同比增长14.3%，高出全行业整体水平3.1个百分点。

工信部有关负责人表示，“十四五”时期，我国将进一步夯实开发环境、工具等产业链上游基础软件实力，提升工业软件、应用软件、平台软件、嵌入式软件等产业链中游的软件水平，增加产业链下游信息技术服务产品供给，支撑我国从数字经济大国向数字经济强国迈进。

《 人民日报 》（ 2023年02月02日 01 版）

(责编：岳弘彬、杨光宇)

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