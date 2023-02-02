本报记者 罗珊珊

制图：汪哲平

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2023年1月1日，《区域全面经济伙伴关系协定》（RCEP）正式生效实施一周年。一年来，在国际局势风云变幻、世界经济面临衰退风险的背景下，我国高质量实施RCEP，政策红利持续释放，有效促进区域经济一体化走向深入，为区域和全球贸易投资增长注入了更多动能。

进入2023年，随着RCEP各方进一步落实协定开放承诺，区域经贸潜能有望进一步激发，为全球经贸复苏作出更大贡献。

促进区域贸易往来活跃

2022年，我国对RCEP其他14个成员国进出口12.95万亿元

一排排钢管在生产线上切割、清洗、抛光、喷漆，浙江嘉益保温科技股份有限公司的智能生产车间里，多条全自动生产线开足马力，生产出的保温杯即将销往欧亚市场。2022年，企业出口额超1亿美元。

“2022年年初，我们申领到全省首张RCEP出口原产地证书，为全年出口开了个好头。我们出口日本的保温杯，税率由原来的3.9%下调至3.2%，全年享受关税减让20余万元。” 浙江嘉益保温科技股份有限公司外贸经理顾莉莉说，今年税率进一步下调至2.8%，这让我们的商品更有竞争力，我们有信心进一步扩大出口。

对企业来说，RCEP生效实施的直接利好体现在关税降低带来的贸易成本下降。根据协定，区域内90%以上的货物贸易将最终实现零关税，且主要是立刻降税到零和10年内降税到零，这大大提振了区域内贸易往来的意愿。

杭州海关相关负责人介绍，RCEP正式生效实施，我国与日本之间首次建立了自由贸易关系，黄酒、中药材、保温杯等不少产自浙江的产品对日本出口增长明显。2022年，杭州海关共为辖区2346家企业签发RCEP原产地证书5.28万份，为浙江省进出口货物实现税款减让约2.17亿元。2022年浙江省对RCEP其他成员国进出口1.17万亿元，增长12.5％，拉动全省外贸增长3.1个百分点。

对消费者而言，RCEP生效不仅让部分进口商品价格更实惠，还增加了消费选择。

广西凭祥友谊关口岸，满载东盟进口水果的货车往来不断。近年来，越来越多来自东盟国家的水果出口到中国，深受国内消费者的喜爱。RCEP生效以来，成员国间农产品贸易合作更为密切，缅甸香蕉、柬埔寨龙眼、越南榴莲等多种来自东盟国家的水果获得中国检疫准入，丰富了中国消费者的餐桌。

商务部研究院亚洲研究所副所长袁波表示，RCEP涵盖的关税削减和贸易便利化等措施为企业降本增效带来了实实在在的收益，RCEP成员国成为我国企业拓展出口市场和进口消费品的重要来源地，激发了区域内贸易合作潜力。

据海关总署统计，2022年，我国对RCEP其他14个成员国进出口12.95万亿元，增长7.5%，占我国外贸进出口总值的30.8%，对RCEP其他成员国进出口增速超过两位数的达到了8个，其中对印度尼西亚、新加坡、缅甸、柬埔寨、老挝进出口增速均超过了20%。

深化产业链供应链合作

2022年，我国对RCEP其他成员国进出口中间产品8.7万亿元

原产地累积规则是RCEP的一大亮点。根据该规则，RCEP成员国企业生产过程中所使用的其他成员国原产材料，均可视为本区域的原产材料，可以累积增加原产价值成分比例，使成员国间出口产品更容易达到享受关税优惠的门槛。

“如今我们的产业链供应链布局更合理，与日本客户的贸易关系更密切。”广州市绿安谊服饰有限公司主要生产各类专业工作服，原材料很大一部分来自日本进口。公司副总经理施光告诉记者：“根据RCEP区域价值成分标准，使用RCEP成员国的原产材料进行生产也可以累积计入该货物的原产成分，我们生产的工作服满足原产地标准，可享受RCEP关税优惠。”

专家认为，RCEP成员之间经济结构高度互补，域内资本要素、技术要素、劳动力要素齐全。在原产地累积规则、海关程序和贸易便利化、负面清单推进投资自由化等一系列制度安排下，成员国间货物、服务、投资等领域市场准入进一步放宽，促进域内经济要素自由流动，强化成员间生产分工合作，使得相关产业布局可以更灵活地遵从效率原则，促进成员国间产业链供应链合理布局。

在RCEP政策利好下，成员国间产业合作不断增强，直接投资持续增长。2022年，我国对RCEP其他成员国进出口中间产品8.7万亿元，增长8.5%，占同期我国对其他成员国进出口总值的67.2%。2022年，韩国、东盟对华投资分别增长64.2%和8.2%。

值得注意的是，RCEP的生效实施，使我国部分产业面临来自区域内更加激烈的市场竞争。为此，我国坚持高质量实施RCEP，不断塑造国际竞争合作新优势。

商务部等6部门联合印发《关于高质量实施RCEP的指导意见》，通过专题培训、网上咨询、平台搭建等多种方式，引导企业抢抓RCEP机遇、参与区域贸易投资与产业合作；各地海关持续优化通关流程，提升通关效率、降低通关成本；工信部支持扩大优势工业产品出口，加快改造提升传统产业和培育发展新兴产业；贸促系统搭建RCEP企业服务平台，为企业提供税率查询、原产地资质预判、证书智能秒签等服务。

“尽管RCEP生效实施才一年多，但已在促进贸易便利化、整合产业链、增强区域发展吸引力、推动发展成果惠及中小企业和普通民众上带来了可喜的变化。”新加坡国立大学李光耀公共政策学院副教授顾清扬认为，中国在RCEP中扮演着重要角色，未来中国经济更有力的增长将给RCEP带来更广阔的发展空间。

更大程度释放协定潜力

RCEP15个签署成员国中生效成员数量已达14个

1月2日，RCEP对印度尼西亚正式生效。自此，RCEP15个签署成员国中生效成员数量已达14个，原产地区域累积范围进一步扩大，区域经济一体化深入发展。

多边贸易体制和区域性贸易安排，是驱动经济全球化发展的两个“轮子”。中国贸促会副会长张慎峰表示，充分利用自由贸易协定的优惠政策，可以极大改善企业的市场准入条件，降低经营成本，增强产品、服务和投资的国际竞争力。

贸促会调研显示，一年来，我国企业利用RCEP优惠税率的意识明显提升，主动学习规则、掌握规则、利用规则的积极性显著增强，但是不同企业对RCEP的认知度参差不齐，利用水平差别较大，加强宣传推介、广泛进行培训仍然有很多工作要做。

“今年世界经济下行压力较大，外部不确定性因素增多，我国更需持续推动RCEP高质量实施，深化与其他RCEP成员间的区域经贸合作，更大程度释放RCEP潜在经济增长红利。” 袁波认为，引导更多的企业结合RCEP成员的资源禀赋优势，充分利用原产地区域累积规则参与区域产业链供应链合作，拓展服务贸易、数字经济、绿色经济等领域的合作。

商务部表示，将继续会同相关部门推进高质量实施RCEP等自贸协定，指导各地方、行业和企业用足用好协定，不断提升自贸协定综合利用效率。同时，以RCEP为新起点，与更多贸易伙伴商签自贸协定，扩大面向全球的高标准自由贸易区网络，进一步提高货物贸易、服务贸易和投资市场开放水平，积极参与数字经济、环境保护等新规则议题谈判，稳步扩大规则、规制、管理、标准等制度型开放，更好服务构建新发展格局，推动高质量发展。

《 人民日报 》（ 2023年02月02日 07 版）

(责编：岳弘彬、杨光宇)

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