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累计开行旅客列车两万列

中老铁路发送旅客超千万人次

2023年02月02日05:39 | 来源：人民网－人民日报
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　　1月27日，“复兴号”动车组列车运行在中老铁路中国段线路上。
　　徐章位摄（新华社发）

　　本报昆明2月1日电  （记者叶传增）记者从中国铁路昆明局集团有限公司（下称“国铁昆明局”）获悉：中老铁路开通以来，“复兴号”“澜沧号”动车组运行安全、绿色、快捷、舒适，大幅缩短了沿线城市的往来时间，受到两国民众青睐，成为出行首选。截至1月31日，中老铁路累计开行旅客列车2万列，发送旅客1030万人次，交出了亮眼成绩单。

　　中老铁路跨越山河，是连接中国和老挝的黄金线路，也是中老人民的发展路、幸福路、友谊路。自2021年12月3日全线开通运营以来，铁路部门统筹疫情防控和运输组织，科学分析旅客出行规律，精准投放运力，丰富客运产品供给，优化站车服务举措，较好满足了旅客出行需求。

　　中老铁路中国段日均开行客车56列，单日最高开行70列、发送旅客6.5万人次，累计发送旅客870万人次，实行多语种服务和新型票制，在11个车站推出空铁联运产品，不断提升旅客出行体验。中老铁路老挝段日均开行客车8列，单日最高开行10列，发送旅客8800人次，累计发送旅客160万人次，办理客运业务的车站由开通初期的7个增至目前的10个，实现动车组与普速列车共线运行，在老挝主要城市开设售票点，延长预售票时间，极大方便了老挝人民乘坐火车出行。

　　国铁昆明局昆明站副站长郑斌介绍，中老铁路客运量持续增长，服务品质大幅提升，辐射效应不断增强，为服务两国民众便捷高效出行发挥了积极作用。特别是今年以来，随着疫情防控措施的优化调整，中老铁路沿线旅游流、探亲流、务工流多重叠加，客流旺盛。春节期间，旅客乘坐中老铁路动车组列车，便捷体验沿线独特的自然风光和人文风情；旅客发送量连续多日创新高，创开通运营以来最好成绩。


　　《 人民日报 》（ 2023年02月02日 07 版）
(责编：岳弘彬、杨光宇)
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