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出台21条举措

河北推动老字号转型升级

2023年02月02日05:39 | 来源：人民网－人民日报
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　　本报石家庄2月1日电  （记者史自强）河北省商务厅等7部门近日制定了《关于促进河北省老字号创新发展的实施意见》，提出将从5个方面推出21条举措，促进老字号创新发展。

　　据了解，河北将推动老字号的转型与升级。引导老字号企业开展技术创新，加强数字赋能，推进智能化升级，并给予政策支持。鼓励老字号企业申报“专精特新”中小企业和开展职业技能等级认定。深入挖掘老字号传统文化和独特技艺，打造符合需求的新产品、新服务。同时，河北将支持老字号企业与各业态领军机构进行跨界融合。引导老字号企业在境外注册商标和申请专利，推进企业产业链体系全球化发展。


　　《 人民日报 》（ 2023年02月02日 07 版）
(责编：岳弘彬、杨光宇)
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