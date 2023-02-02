本报记者 徐锦庚 侯琳良

开局决定全局，起步就要冲刺。2月1日上午，山东省委、省政府召开全省加力提速工业经济高质量发展大会，落实党的二十大和中央经济工作会议精神，锁定全省经济一季度“开门红”。

山东是工业大省，拥有41个工业大类，工业在全省经济体系中占比近1/3，是推动经济发展的主引擎。2022年山东全省规上工业增加值增长5.1%，有力支撑全省生产总值增长3.9%。截至1月31日，山东全省3.4万家规上工业企业开工率达到92.4%，节后4天内开工企业数量实现翻番。

山东省委书记林武表示，山东要把推动高质量发展作为首要任务，将工业经济摆在更加突出位置，在发展要求上完整准确全面贯彻新发展理念，在发展方向上突出高端化、智能化、绿色化、集群化，在发展动力上持续深化新旧动能转换，深入实施先进制造业强省行动计划，加力提速工业经济高质量发展。

眼下，山东各地企业铆足干劲挖潜能，复工复产快速见效，已开工的企业开足马力、释放产能，尚未开工的企业，正打通堵点难点，争取尽快开工。2023年山东省市县三级谋划1500个重点项目，列出清单、责任到人，特别是10亿元以上的工业项目，正加速推进。同时，聚焦冶金、化工、机械、建材等行业，山东今年将滚动实施“万企转型”“万项技改”，其中500万元以上的技改项目1万个左右。

“斗志昂扬抢开局，今年进一步增强链主企业产业链供应链稳定性和竞争力。”山东钢铁集团有限公司董事长侯军介绍，今年将启动建设日照钢铁精品基地二期1150万吨工程，其中二期一步工程360万吨、投资220亿元，力争年底前动工。

实施科技型企业培育行动，力争高新技术企业达到2.8万家；打造7家左右省制造业创新中心、技术创新中心等重大产业创新平台；通过“揭榜挂帅”等方式，实施100项左右重大科技创新项目，着力突破“卡脖子”技术……山东提出聚力搭建创新平台，提升科技创新体系效能；聚力突破创新技术，实施技术攻关工程项目；聚力引育创新人才，打造高水平创新团队；聚力完善创新政策，夯实创新制度支撑，在经济社会发展创新力方面走在前。

围绕新一代信息技术、新能源新材料、现代海洋等领域，打造具有核心竞争力的新兴产业基地；超前布局量子科技、空天信息、虚拟现实等未来产业……目前，山东已有7个产业集群入选全国战略性新兴产业集群，今年将实施战略性新兴产业集约化发展工程。

“聚焦智慧住居赛道，做大做强智能家电国家先进制造业集群。”海尔集团董事局主席、首席执行官周云杰介绍，2023年，海尔将在山东投资建设6个重点工业项目，其中，总投资130亿元的上合示范区卡奥斯工业互联网生态园一期项目于年底正式投产。

从工业经济开门稳、开门红到全年提质增效，从提升资源利用水平到优化服务保障，山东经济发展全力稳大盘、挑大梁，将培育工业经济发展新动能新优势作为突破口。山东省省长周乃翔说，山东深入实施先进制造业强省行动计划，奋力推动工业经济回升向好、加快实现由大到强的转变，强化工作统筹、资源统筹、政策统筹，塑造工业经济高质量发展良好环境，推动全省工业经济加力提速、行稳致远。

《 人民日报 》（ 2023年02月02日 10 版）

(责编：岳弘彬、杨光宇)

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