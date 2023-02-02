本报记者 庞革平

开工！开工！在广西平陆运河马道枢纽项目现场，挖掘机、旋挖钻机轰隆争鸣，大型土方运载车来回穿梭，庞大的项目工地一片热火朝天的景象。

新春伊始，眼下的八桂大地，处处洋溢着干劲十足的氛围。1月30日，广西壮族自治区党委和政府在南宁市举行了全区一季度经济工作会议，对广西高质量发展再动员再部署。

重大项目是经济稳增长的“压舱石”。今年年初，广西发展改革委研究部署2023年一季度重大项目建设工作，为一季度实现“开门红”奠定了基础。1月，广西各地积极组织开展项目开竣工活动，共推动514个项目开竣工，项目总投资2638.5亿元。今年，广西将强化平陆运河等重大项目要素保障，加快发行、拨付使用首批新增政府债券344亿元，盘活存量土地不低于2500公顷，力争一季度自治区层面重大项目完成投资1000亿元；落实招商引资考核激励，大力承接东部地区产业转移，力争一季度完成招商引资到位资金2500亿元以上、招商引资新签约项目投资总额3700亿元以上。

振作工业经济是稳住经济大盘的坚实支撑。今年，广西将加快统筹、尽快下达财政资金和政府专项债券400亿元以上，加快设立制造业技术创新引导基金，加强传统行业节能技改，保持工业投资增长20%以上。围绕扩大西部陆海新通道物流规模，广西将进一步支持企业“组团出海”，实施“加工贸易+”计划，多措并举稳外贸、争订单，力争一季度大宗商品进口增长15%以上、边贸增长100%以上。持续优化营商环境，推进“全区通办”“全链通办”“跨省通办”，推广“智管云”平台，优化“智桂通”服务，推出更多政务服务便民利企改革举措。

充分发挥地缘优势和产业优势，瞄准东盟重点市场，广西招商引资亦马不停蹄。广西商务厅组织50余人的政府和企业家代表团，先后飞赴越南、泰国、印度尼西亚开展经贸洽谈活动。“首站越南，通过广西商务厅和越南贸工部主办的经贸对接会，我们对接了大量的海外客户，收获满满。”一名广西经贸代表团随团企业家高兴地说。

日前，柳工矿机海外销售传来捷报，55台矿用宽体车于1月15日从张家港起航，发往全球。这是柳工矿机今年首次大批量出口国际市场。近日，广西玉柴机器集团有限公司召开大会为500多名营销人员送行，号召全体营销人员坚持以客户为中心，抢占市场先机，全力向着2023年全集团发动机销售52万台目标奋进。

“要在争取全年经济工作主动上重实效，紧紧抓住关键时间节点，推动各项政策措施提速增质见效，变‘热身’为‘起跑’，形成开局即加力、起步即提速的发展态势。”广西壮族自治区党委书记刘宁说。

《 人民日报 》（ 2023年02月02日 10 版）

(责编：岳弘彬、杨光宇)

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