本报记者 汪志球 苏 滨

2月1日上午，贵州2023年一季度重大项目集中开工仪式在贵安新区举行，共涉及687个重大项目、总投资3767.67亿元。

一季度是全年经济的风向标。贵州省近日专门下发通知，要求各地各部门推动各项政策靠前发力，突出做好稳增长、稳物价、稳就业工作，围绕复工复产、投资增长等10个方面出台96项举措，项目化、目标化、责任化落实各项目标任务，确保一季度开好局起好步。

贵州启动实施项目建设年活动，把产业招商作为头号任务、“一把手”工程来抓，推动投资加快增长，坚持把产业投资作为重中之重，坚持把产业配套等基础设施作为重要支撑，坚持把推动融合发展作为重要抓手，坚持把惠民生暖民心作为重要底线。一季度，贵州将确保省重大项目完成投资1820亿元以上，民间投资完成1250亿元左右。

1月31日，遵义市道真仡佬族苗族自治县贵州顺创电器有限公司生产车间，300多名工人按流程密切协作，紧盯每一道生产工艺。公司生产部部长韦继才说：“我们是一家汽车整车线束制造企业，幸亏有政府超前谋划安排，节后第一时间全面复产，正加班加点赶制订单。”

开局就要冲刺，等不得也慢不得。贵州狠抓企业复工复产，早在节前便精准摸排，掌握企业在用工需求等方面存在的问题难题，对产值下降或停产、营销收入下降的规上企业加大帮扶力度，针对中小微企业和个体工商户实施提振发展帮扶行动，靠前服务解决复工复产中遇到的问题，确保2月6日全省规上工业、服务业和限上批零住餐企业、在建省重大项目等复工复产率达到100%。

元宵节前，黔东南苗族侗族自治州施秉县杉木河夜漂景区持续举办迎春灯会，平均每天有上万名游客前来打卡。“乘着小船漂流而下，沿岸还有造型各异的花灯，节日氛围浓厚。”赶在元宵节前，游客李晓秋还想带着家人游玩更多景点，品尝更多美食。

春节假期，贵州全省旅游市场迅速回暖，全省60家重点监测旅游景区共接待游客299.21万人次，实现综合收入13.05亿元，同比分别增长102.4%、95.4%。

贵州抢抓时机促进消费加快恢复，下达省级服务业专项资金支持新增限上批零住餐企业和规上服务业发展，持续开展汽车、石油等各类促消费活动，特别是开年实施旅游业复苏专项行动，改善消费条件、打造消费场景，紧紧围绕资源、客源、服务“三大要素”，深入实施旅游产业化“四大行动”，确保接待入黔游客人次增长10%以上。

“立足新发展阶段，贵州将贯彻落实党的二十大精神，用足用好政策机遇，真正把政策红利转化为一个个重大项目，切实推动贵州经济社会实现高质量发展。”贵州省委书记徐麟说。

《 人民日报 》（ 2023年02月02日 10 版）

(责编：岳弘彬、杨光宇)

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