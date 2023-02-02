赵新兵、潘德鑫、郑明鸿

这是2月1日拍摄的贵州花江峡谷大桥施工现场。 新华社记者欧东衢摄

2月1日上午，一阵高昂的汽笛声从贵州省贵安新区网易数据中心项目现场传出，宣告贵州省2023年一季度687个重大项目集中开工，总投资3767亿余元。

开年以来，贵州坚持产业为先、项目为王、效益为本，把高质量项目建设作为扩大有效投资和推动高质量发展的重要抓手，打开发展新局面。

黔贵大地掀起项目建设热潮

位于贵安新区的美的云、鸿云数据中心、“北斗+惯性导航”芯片时空系统产业园动工建设；设计年产15GWh动力电池的贵阳弗迪电池有限公司二期项目预计在4月建成；中航重机贵阳航空产业园项目暨贵州双龙航空港经济区12个重大项目集中开工，总投资211亿元，涉及智能制造、航空物流等领域……

一个重大项目就是一个新的增长点。为给经济增长提供有力支撑，贵州省将今年确定为“项目建设年”，将全力扩大有效投资作为今年重点工作。新年伊始，黔贵大地即按下项目建设“加速键”，“大抓项目、抓大项目”的氛围日渐浓厚。

1日开工的贵安新区网易数据中心是网易集团首个自建的大型数据中心，总投资30亿元。该项目投产后，将承载起元宇宙、云音乐、有道智能学习、游戏等网易核心业务。

网易首席执行官丁磊表示，将努力把该数据中心打造成东数西算的国家级示范项目。

聚焦补短强链提质惠民

在贵阳市修文县六屯镇大木村，成片的油菜苗迎风生长，生机盎然。“以前土地破碎、耕种难度大，‘巴掌地’没赚头，现在‘连片田’有盼头。”村党支部副书记李福贵信心十足地说，“只要没有极端天气，今年的收成应该比去年好。”

李福贵的信心来自贵州省大力推进的高标准农田建设项目。2022年上半年，大木村将89户村民的2000多块“巴掌地”改造成235块“连片田”，耕、种、收效率大幅提升。仅李福贵家的水稻亩产就提高了100多斤，成本少了一半。

补短板是近年来贵州谋划、推进重大项目的重点方向之一。贵州省发改委主任潘大福介绍，此次集中开工的687个项目也是坚持把产业投资作为重中之重，推动产业锻长板补短板；坚持把产业配套等基础设施作为重要支撑，推动联网补网强链；坚持把推动融合发展作为重要抓手，推动城镇品质提升；坚持把惠民生暖民心作为重要底线，推动公共服务设施提质升级。

其中，新型工业化项目250个、总投资2008.93亿元；旅游产业化项目62个、总投资290.55亿元；农业现代化项目95个、总投资292.75亿元；基础设施项目88个、总投资312.73亿元；新型城镇化项目157个、总投资756.86亿元；公共服务设施提质升级项目35个、总投资105.86亿元。

多举措保障落地见效

记者在贵州省黔南州瓮安县贵州雅友新材料有限公司厂区看到，新生产线正在进行调试生产，车间对面的智能化仓储系统正在加紧施工建设。

“从动工开建到试生产，只用了8个月。”公司外联安环事业部总经理唐文卫说，项目能这么快落地得益于县里提供的“保姆式”服务。

“企业提出的问题，基本不会隔夜。”瓮安县经开区管委会副主任黄梅介绍，项目落地后，当地政府从各部门抽派专业人员到园区蹲点办公，企业有问题在项目现场就能解决。

记者采访发现，以项目为中心提供周到、高效的服务正成为贵州各级干部的共识。近日，贵州省还围绕复工复产、投资增长等10个方面提出了96项工作举措，项目化、目标化、责任化落实各项目标任务，确保一季度开好局起好步。

潘大福表示，贵州将以“开局就是决战、起步就要冲刺”的劲头，扎实开展项目建设年活动，推动更多好项目、大项目落地投产，在扩大有效投资上跑出加速度，为推动全省经济高质量发展注入更加强劲的动力、提供更加有力的支撑。 新华社贵阳2月1日电

(责编：王震、陈键)

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