徐超、许缘、熊茂伶、徐静、康逸、陈静、刘恺、刘亚南

新华社北京2月1日电 国际货币基金组织（IMF）1月30日发布《世界经济展望报告》更新内容，大幅上调今年中国经济增长预期至5.2%，认为中国优化调整防疫政策等因素将改善中国和全球经济增长前景。

国际观察人士认为，得益于良好基本面和有效宏观政策应对，中国优化调整防疫政策后经济将实现更快恢复，这有助于缓解全球经济面临的诸多困境，提振全球经济增长预期。

中国成全球经济显著亮点

根据IMF报告，今年全球经济增长预期由去年10月的2.7%上调至2.9%。其中，发达经济体今年经济增速预计将由2022年的2.7%大幅降至1.2%。美国今年经济增速预计为1.4%；欧元区经济有望增长0.7%。

相比之下，新兴市场和发展中经济体的增长前景比较乐观，今年预计整体经济增速达4%，较此前预测值上调0.3个百分点。其中，中国经济今年预计将增长5.2%，高出此前预测值0.8个百分点。

IMF报告认为，中国优化调整防疫政策，“为快于预期的经济恢复铺平道路”。美联社解读，中国经济恢复是IMF上调全球经济增长预期的“重要因素”。彭博社认为，得益于中国经济恢复提振需求等积极因素，过去一年中增长预期不断下调的全球经济可能迎来“拐点”。

IMF首席经济学家皮埃尔-奥利维耶·古兰沙认为，中国2023年对全球经济增长的贡献率将远超美国和欧盟。

北欧银行首席经济学家图利·科伊武表示，中国经济快速恢复，将继续驱动全球经济，今年全球经济表现可能超出先前预期。

韧性潜力提振增长预期

国际观察人士认为，外界更加看好中国经济增长前景，缘于中国经济良好基本面、较大宏观政策空间和强劲爆发力。

“一流的基础设施、高素质劳动力、巨大市场……中国在这些方面的优势不可替代。中国依然是全球经济增长主要引擎。”美国伊利诺伊理工大学经济学教授哈伊里·图尔克接受新华社记者专访时表示，中国因时因势优化调整防疫政策，不仅挽救了大量生命，也为经济快速恢复打下基础。

过去一年多来，全球经济持续面临高通胀和货币政策收紧压力，中国成功将物价维持在相对较低水平，为继续实施积极的财政政策、稳健的货币政策提供了空间。

铭基亚洲基金投资策略师安迪·罗思曼认为，中国巨大规模储蓄有望得到释放，实现内需驱动的经济恢复。在多数主要经济体实施紧缩政策之际，中国是为数不多实施相对宽松财政和货币政策的主要经济体，将继续推动全球经济增长。

IMF财政事务部主任维托尔·加斯帕尔告诉记者，中国物价水平总体相对较低，财政政策与货币政策都具备应对空间。

中国经济在优化调整防疫政策后展现的巨大爆发力也令外界印象深刻。最新数据显示，1月份，中国制造业采购经理指数（PMI）为50.1%，重返扩张空间，供需两端同步改善，企业信心明显增强，制造业景气水平明显回升。春节期间，中国国内旅游出游3.08亿人次，同比增长23.1%。

法国兴业银行最新报告认为，中国部分经济数据已恢复到疫情前水平，包括服务业消费在内的个人消费正推动中国经济强劲恢复。

中国表现助力世界经济复苏

国际观察人士指出，中国超大市场规模、重要的供应链地位、独特的资源禀赋、科学的经济社会治理、开放的经贸政策等因素，共同改善了中国经济前景，给全球应对通胀、促进贸易、维护供应链稳定等带来更多期待。

古兰沙表示，全球经济将受益于中国经济快速恢复。一方面，加剧全球通胀的供应链瓶颈将因中国优化调整防疫政策得到进一步缓解；另一方面，中国居民消费复苏将为全球创造更多需求。

比利时-中国经贸委员会主席贝尔纳·德威特认为，中国是全球价值链重要参与者，对制造业、航运业和全球物流的影响不容忽视。中国优化调整防疫政策强化全球经济复苏预期，将继续为全球产业链和供应链的正常运行提供重要支撑，这对稳定世界经济具有重要意义。

俄罗斯国立管理大学世界经济和国际经济关系教研室代理主任叶夫根尼·斯米尔诺夫认为，今年中国将继续推动构建以国内大循环为主体、国内国际双循环相互促进的新发展格局，一方面扩大国内消费，另一方面加强对外经济交往。“在部分发达国家热衷于贸易保护主义的背景下，中国的开放格外重要，中国经济增长将有助于全球经济稳定复苏。”

多家国际金融机构近期先后表示看好中国经济前景和对全球经济复苏的贡献。

摩根士丹利近期把2023年中国经济增长预期上调0.3个百分点至5.7%。高盛集团连续第三次上调明晟中国指数的目标点位，认为中国当下市场回升不仅是消费和服务贸易恢复，更是“跨越许多产业、基础更加广泛的增长恢复”。据世界银行的世界发展指标数据库测算，2013年至疫情发生后的两年，中国对世界经济增长的平均贡献率达到38.6%，超过七国集团国家贡献率的总和。

美中贸易全国委员会会长克雷格·艾伦接受新华社记者专访时表示，随着消费者被抑制的需求得到释放，今年上半年中国经济将加速增长。众多美国企业对中国市场充满信心，期盼拓展在华业务。

(责编：王震、陈键)

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