人民网

人民日报报系

人民日报 人民日报海外版 中国汽车报 中国能源报 健康时报 证券时报 国际金融报网 讽刺与幽默 中国城市报 新闻战线 人民论坛 环球人物 中国经济周刊 民生周刊 国家人文历史 人民周刊 人民数字

旗下网站

全国重点实验室 环球网 海外网 人民图片 人民网研究院 人民慕课

创新服务平台

人民网智慧党建体验中心 828企业服务平台 人民云
人民网>>经济·科技

山东为保护治理黄河制定“时间表”

2023年02月02日08:36 | 来源：新华社
小字号

　　新华社济南2月1日电（记者袁敏、张武岳）山东省生态环境厅等12个部门近日联合印发《山东省黄河生态保护治理攻坚战行动计划》，针对部分重大事项，明确具体攻坚完成时限，为打响黄河生态保护治理攻坚战制定“时间表”。

　　山东的这一计划明确了山东以黄河干流、主要支流（大汶河）及重要湖库（东平湖）等国家攻坚区域为核心，以济南、淄博、东营、济宁、泰安、德州、聊城、滨州、菏泽等黄河沿线9市辖区范围为重点，覆盖全省16市的攻坚范围。同时将组织开展河湖生态保护治理行动、减污降碳协同增效行动等6项行动。

　　山东的计划指出，到2023年底前山东计划完成3项主要攻坚任务，包括完成全部入海排污口整治，基本完成黄河干流、大汶河流域、南四湖流域内行政村生活污水治理，基本完成沿黄9市已排查出的1109处农村黑臭水体治理。

　　山东省生态环境规划院院长谢刚介绍，山东省是黄河流域唯一河海交汇区，是下游生态保护和防洪减灾的主战场，在动能转换、对外开放、文化传承等领域独具优势。该计划将为推动黄河流域生态保护和高质量发展贡献山东力量。

(责编：王震、陈键)
关注公众号：人民网财经关注公众号：人民网财经

分享让更多人看到

推荐阅读
多家交易所就全面实行股票发行注册制配套业务规则公开征求意见
　　人民网北京2月1日电 （黄盛）近日，党中央、国务院批准了《全面实行股票发行注册制总体实施方案》（以下简称《总体方案》）。为抓好《总体方案》的落实，中国证监会就全面实行股票发行注册制涉及的《首次公开发行股票注册管理办法》等主要制度规则草案向社会公开征求意见。…
证监会就全面实行股票发行注册制主要制度规则向社会公开征求意见
　　人民网北京2月1日电 （黄盛）据证监会消息，近日，党中央、国务院批准了《全面实行股票发行注册制总体实施方案》（以下简称《总体方案》）。为抓好《总体方案》的落实，中国证监会就全面实行股票发行注册制涉及的《首次公开发行股票注册管理办法》等主要制度规则草案向社会公开征求意见。…
相关新闻
客户端下载

热门排行

微信扫一扫 提供新闻线索微信扫一扫
提供新闻线索

人民日报社概况 | 关于人民网 | 报社招聘 | 招聘英才 | 广告服务 | 合作加盟 | 供稿服务 | 数据服务 | 网站声明 | 网站律师 | 信息保护 | 联系我们

人民日报违法和不良信息举报电话：010-65363263    举报邮箱：jubao@people.cn

人民网服务邮箱：kf@people.cn    违法和不良信息举报电话：010-65363636    举报邮箱：rmwjubao@people.cn

互联网新闻信息服务许可证10120170001  |  增值电信业务经营许可证B1-20060139  |  广播电视节目制作经营许可证（广媒）字第172号

信息网络传播视听节目许可证0104065 | 网络文化经营许可证 京网文[2020]5494-1075号 | 网络出版服务许可证（京）字121号 | 京ICP证000006号 | 京公网安备11000002000008号

人 民 网 版 权 所 有 ，未 经 书 面 授 权 禁 止 使 用
Copyright © 1997-2023 by www.people.com.cn. all rights reserved

返回顶部