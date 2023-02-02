新华社济南2月1日电（记者袁敏、张武岳）山东省生态环境厅等12个部门近日联合印发《山东省黄河生态保护治理攻坚战行动计划》，针对部分重大事项，明确具体攻坚完成时限，为打响黄河生态保护治理攻坚战制定“时间表”。

山东的这一计划明确了山东以黄河干流、主要支流（大汶河）及重要湖库（东平湖）等国家攻坚区域为核心，以济南、淄博、东营、济宁、泰安、德州、聊城、滨州、菏泽等黄河沿线9市辖区范围为重点，覆盖全省16市的攻坚范围。同时将组织开展河湖生态保护治理行动、减污降碳协同增效行动等6项行动。

山东的计划指出，到2023年底前山东计划完成3项主要攻坚任务，包括完成全部入海排污口整治，基本完成黄河干流、大汶河流域、南四湖流域内行政村生活污水治理，基本完成沿黄9市已排查出的1109处农村黑臭水体治理。

山东省生态环境规划院院长谢刚介绍，山东省是黄河流域唯一河海交汇区，是下游生态保护和防洪减灾的主战场，在动能转换、对外开放、文化传承等领域独具优势。该计划将为推动黄河流域生态保护和高质量发展贡献山东力量。

(责编：王震、陈键)

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