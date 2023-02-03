赵东辉、晏国政、梁晓飞、王劲玉

时序五九，朔风严寒，但在山西省夏县尉郭乡东阴村的大棚里，朵朵杏花已然开放，透露着春的气息。杏农们不误农时抓紧授粉，再有两个月就能实现错季上市，抢占市场空当。

人勤春来早，奋进正当时。春节假期刚过，三晋大地处处展现新气象，“开年第一会”连续两年聚焦抓落实，广大干部职工迅速转换状态，以拼的姿态、抢的劲头，共同奏响奋进的新春序曲。

各行各业蓬勃复苏 争分夺秒跑好开局“第一棒”

春节假期后上班第一天，山西省政府召开全省政府系统抓落实提高执行力会议，提出要以“不进则退、慢进也退”的强烈意识，紧抓国家政策机遇和转型窗口期，巩固拓展良好发展态势。

20项具体措施助力市场主体复工复产，全省碳达峰十大行动部署实施，煤炭增产保供不松劲……一系列推动高质量发展的新招实招密集出台，各地比学赶超竞相发力，为实现全年的目标任务起好步、开好局。

“今年春节接待游客量同比增长520％，基本恢复到了2019年的水平。”山西文旅乔旅公司负责人王在盼说。这个春节，乔家大院围绕住院子、找乐子、提兜子、下馆子，给游客带来一场年味盛宴。

节后首个工作日，在位于长治市的际安电气有限公司，焊接组装车间、自动化生产线、仓库料场都已响起轰鸣声，近300名员工正在赶制7000万元的订单。“员工已经全员到岗开始生产，争取一季度完成1500台防爆电气设备的生产任务。”公司生产经理胡龙说。

“从北美洲到东南亚，公司光伏组件产品近日成功销售越南光伏市场，目前已完成首批供货。”山西潞安太阳能科技公司销售负责人说，公司销售网络已达30多个国家和地区，去年海外销售增长13%，今年要继续攻城拔寨，抢占更多国际市场份额。

增势明显的“电力指数”也折射出蓬勃复苏的经济活力。春节期间，运城市最大用电负荷较去年同期增长9.7%。当地供电部门分析，景区、餐饮等服务业和工业经济复苏，以及春浇春灌启动，成为新增用电负荷的主力军。

“两大任务”牵引高质量发展 新产业新项目强劲启动

建设国家资源型经济转型综合配套改革试验区、开展能源革命综合改革试点，是党中央赋予山西的重大任务。

在不久前召开的山西两会明确提出，到2030年基本完成资源型经济转型任务，到2035年与全国同步基本实现社会主义现代化。今年是全面贯彻落实党的二十大精神的开局之年，也是山西奋力实现转型任务的关键之年。

担当起使命任务，山西省委省政府狠抓解放思想、改革创新，发力产业转型升级，统筹能源安全和绿色低碳发展，不断激发高质量发展新活力。

一批战略性新兴产业集群成链。在山西，平均1小时就有30台不同品牌的新能源汽车下线，全省新能源电池负极材料的产量占到全球十分之一。“比亚迪混动汽车热销全球，其核心部件一半产自山西，大到电池电机，小到玻璃制动毂都实现了山西制造。”比亚迪太原地区总经理张送宝说。

包括新能源汽车在内，山西制定了氢能产业、风电装备等十大重点产业链，推行产业链“链长制”，实施产业链企业培育壮大、市场主体倍增等七大行动，新动能加速迸发。刚刚过去的2022年，山西工业战略性新兴产业增加值增长15.5%，快于规上工业7.5个百分点。

能源革命持续深入，增产保供和绿色转型同步推进。新年伊始，山西能源领域进展不断，全国首座5G矿山新元煤矿顺利通过国家首批智能化示范煤矿建设验收；山西首座风电场右玉小五台风电场在运行14年后完成增容并网，全省新能源装机突破4000万千瓦；装机容量120万千瓦的垣曲二期抽水蓄能项目获得省发改委核准。

1月下旬出台的《山西省碳达峰实施方案》明确提出，到2025年，山西煤矿先进产能占比将提升至95%左右，新能源发电装机容量达到8000万千瓦左右，力争形成1000万千瓦储能容量，让绿色成为高质量发展的底色。随着高质量转型发展的步伐越迈越大，新产业新业态蓬勃发展，一个结构更加合理、动能更加充沛的新山西将加速崛起。

优环境抓招商促主体 安商亲商富商蔚然成势

招商怎么干？招什么，怎么招？

节后第一天，长治市招商中心主任申晓峰就组织人员研究今年招商引资重点工作。“务实推进招才引智，积极承接产业转移，认真兑现奖励政策，狠抓项目服务保障，持续创优营商环境，充分激发释放招商引资的活力和潜力。”申晓峰说。

优化营商环境，壮大市场主体，助推项目建设，是确保山西经济长远发展、赢得未来的重要基础。去年山西省企业数量历史性地突破了100万户，今年是山西市场主体提升年。

为创优营商环境，山西推出“五有套餐”，让在山西投资兴业者，办事情有“靠制度不靠关系”的社会氛围，搞项目有“承诺制+标准地+全代办”的优质服务，做前期有“一枚印章管审批”的便捷服务，跑手续有“7×24小时不打烊”的政务服务超市，对未来有“新官理旧账”的稳定预期，推动安商、亲商、富商在三晋大地蔚然成风。

开年以来，一系列新的“干货”举措集中出台：推动100个乡村e镇全部建成运营，集中打造10个文旅康养集聚区；建立涉企政策“一站式”平台，实现惠企政策“免审即享”、奖补资金“一键直达”；持续深化“一枚印章管审批”“证照分离”“一业一证”等改革，推动更多事项“一件事一次办”。

营商环境好不好，企业感受最深。尚太科技是一家全国知名的锂电负极材料一体化生产企业，落户晋中后，一期、二期项目建设周期都是12个月，三期项目建设更快，9个月便已投产，快速形成百亿产值。“优良的营商环境，尤其是‘承诺制+标准地+全代办’改革和战略性新兴产业优惠电价政策，为企业吃下了‘定心丸’。”山西尚太锂电科技公司常务副总经理孙跃杰说。

以奋斗为新春开篇，新的一年里，转型发展蓝图正在一步一个脚印迈向美好现实。

(责编：王震、陈键)

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