新华社杭州2月2日电（记者屈凌燕、林光耀）2月2日上午，全球最大的小商品集散中心——义乌中国小商品城迎来了农历兔年的首个营业日，7.5万个市场商户已做好充分准备，“火力全开”喜迎全球客商的到来。

这是被称为“世界超市”的义乌中国小商品城在中国疫情防控进入新阶段后的首个市场开市日。记者看到各区商户贴春联、挂花灯、上新品，面貌一新迎开市，而操着不同口音的采购商，往来于各家商户，他们抱着同样的想法——抢商机、谈合作。

来自印度的客商拉贾顾不上看开市的舞龙表演就早早入场，直奔义乌国际商贸城一区的玩具市场。在晶荣玩具商铺，他看中了一款熊猫玩偶和一款可以变装的小熊玩具，这两款新品采用了新型毛绒布料，手感亲肤，水洗不易变形，果冻色系也很受市场欢迎。拉贾立即下了20万元订单，并和老板陆庆荣约好过几天再来。

“开市第一天，我的行程满满，很多新款等着我去发现！”拉贾今年1月中旬刚到义乌，这是他疫情后首次到中国，这次计划采购玩具、文具和仿真花等产品。据悉，在高峰期印度常驻义乌的外商达2000多人。

“年前我已经采购了一个集装箱的布料回国，今年希望在义乌的采购业务能够翻番。”来自尼泊尔的外商王子对2023年充满期待。“义乌是难以替代的，尼泊尔国内所需的各式商品在义乌可以‘一站式’购买、拼柜发货，6至8天就能运到尼泊尔，十分便捷高效。”王子说。

接待完一波采购商，好不容易抽空喝口水的晶荣玩具商铺负责人陆庆荣告诉记者，接到的订单已经排到了五六月份，预计今年销售额比前两年要增长30%。为此企业着重做两件事，一是加强创新研发，每周推出至少10款新品；二是增加生产线，预计新增产能50%。“采购商、订单都来了，我们对今年的生意非常有信心！”陆庆荣说。

位于义乌北苑街道的宝娜斯集团车间里机声隆隆。“这两年‘光腿神器’很受欢迎，我们与设备厂商联合研发了一次成型工艺，更加美观舒适。”集团总裁黄祖群介绍，疫情期间，宝娜斯加强了研发投入和车间的数字化改造，通过加大新品投放和提质增效来提升市场竞争力，这三年的增长率一直保持在10%左右。

为帮助企业抢抓机遇，义乌市场运营涉及的产业链各种配套服务，如物流、快递、电商等行业早已率先启动。

“义新欧”中欧班列春节假期不停运，预计整个春节期间发车60列。“春节假期通过班列顺利发运了日用百货、机械设备、布料等货物，我们解了燃眉之急。”义乌市远景供应链管理有限公司相关负责人说。

1月31日16时许，一架来自四川省巴中市恩阳机场的“复工专机”在浙江金华义乌机场顺利落地，机上乘坐的是120名四川省巴中市巴州区赴金华返岗就业的员工。这也是2023年“浙江－四川”春风行动暨东西部劳务协作招聘活动启动以来，浙江省第一架落地的“复工专机”。

义乌市人社局相关负责人表示，接下来，义乌将开展“远征接工”“春暖义乌”系列现场招聘和直播带岗、助企留工暖心“大礼包”等活动，做好企业用工保障。

(责编：王震、陈键)

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