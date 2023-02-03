节后铁路春运累计发送旅客突破一亿人次
新华社北京2月2日电（记者樊曦）记者2日从中国国家铁路集团有限公司获悉，春节以来，铁路春运客流持续回升，1月22日至2月1日，全国铁路累计发送旅客1.02亿人次，同比增加3351万人次，增长48.7%，日均发送旅客931万人次，恢复至2019年春运同期的90%，其中1月26日至2月1日旅客发送量连续7天超千万人次，铁路运输安全平稳有序。
国铁集团客运部负责人介绍，节后春运，铁路部门根据客票预售情况和客票候补大数据，动态优化旅客列车开行方案，最大限度满足旅客返岗需求。针对成都、重庆、武汉、长沙、南宁、昆明至广州、深圳，哈尔滨至北京，兰州至乌鲁木齐等热门方向客流增加的情况，及时采取开行夜间高铁、动车组重联、增开临客、普速列车加挂车辆等多种措施，千方百计增加运力投放，节后日均开行旅客列车近9300列，比2019年同期增长了6.8%，全国铁路单日最高开行旅客列车10600余列，较2019年春运同期增长15%。同时，保持普速列车开行规模，开好公益性慢火车，努力满足旅客出行需求。
此外，针对节后四川、重庆、河南、湖南、广西、陕西等地务工人员集中出行的情况，铁路部门与地方政府、用工企业紧密联动，大力开行“点对点”务工专列，在进站、候车、检票、乘车等环节开辟专用通道和候车区域，提供全程服务，助力务工人员安全顺利返岗。
该负责人表示，从目前铁路12306售票数据分析看，元宵节前后，务工流、学生流叠加，铁路春运客流仍将保持高位运行，部分地区客流高峰将超过2019年同期。铁路部门将根据客流需求，最大限度增加运力，加强旅客运输组织，科学有效应对大客流，在前期安排的基础上，日均再增加开行临客200余列。同时，提示广大旅客严格按照车票到发站乘车，加强自身健康防护，共同维护良好出行环境。在列车超员情况下，为保障运行安全，旅客列车将不办理旅客延长乘车服务，对于故意不按照票面到站下车，不符合继续乘车条件的旅客，列车工作人员将劝导其在就近的前方站下车。
分享让更多人看到
推荐阅读
- 中国建科文兵：企业要做好科技创新的出题人、主答题人和阅卷人
- 学习宣传贯彻党的二十大精神是当前和今后一个时期全党全国的首要政治任务。国务院国资委新闻中心联合人民网推出的“二十大精神进国企”系列融媒行动正式上线。党的二十大代表中的央企负责人、各地国资监管部门负责人、国企负责人走进基层企业、走进网络直播间，宣传贯彻党的二十大精神，连线基层党代表、一线员工，畅谈学习体会，明确具体落实思路和举措，共同推动党的二十大重大战略部署付诸行动、见之于成效，推动党的二十大精神学习宣传贯彻走深走实。…
相关新闻
- 评论
- 关注