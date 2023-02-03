三部门印发专项行动方案：加强养老和家政服务标准化建设
2023年02月03日09:11 | 来源：新华社
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新华社北京2月2日电（记者赵文君）记者2日从市场监管总局获悉，我国将加强养老和家政服务标准化建设，满足老年人多样化、多层次养老服务需求，促进家政服务业提质扩容。
市场监管总局、民政部、商务部近日联合印发了《养老和家政服务标准化专项行动方案》，提出了到2025年养老和家政服务标准化工作的总体目标以及4大方面、10项重点任务。
在标准体系建设方面，行动方案提出优化养老和家政服务标准供给结构，从支撑行业管理、提升服务质量、引领产业转型升级3个方面提出重点标准制修订项目。进一步强化标准实施与行业发展规划、改革任务、专项行动等的协同推进，提出向消费者明示服务标准、完善标准实施信息反馈机制、分批部署150个标准化试点示范项目等任务。
在标准化能力建设方面，行动方案提出推动将标准化知识纳入养老、家政从业人员技能培训，建立以标准为支撑、覆盖从业人员和服务机构的评价机制。促进养老和家政服务领域国内国际标准衔接、强化国际标准化人才培养，支撑构建高标准服务业开放制度体系。
下一步，市场监管总局将会同民政部、商务部持续关注人民群众的现实需求，进一步优化养老和家政服务标准体系，加速服务标准提档升级，以标准引领养老和家政服务业规范化、品质化、数字化、融合化发展，形成标准化与养老和家政行业联动发展新局面。
(责编：王震、陈键)
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