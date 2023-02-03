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央行：2022年我国绿色贷款保持高速增长

2023年02月03日20:31 | 来源：新华网
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　　新华社北京2月3日电（记者吴雨）中国人民银行3日发布的数据显示，2022年末，我国本外币绿色贷款余额22.03万亿元，同比增长38.5%，比上年末高5.5个百分点，高于各项贷款增速28.1个百分点，全年增加6.01万亿元。

　　央行当日发布的金融机构贷款投向统计报告显示，2022年，投向具有直接和间接碳减排效益项目的贷款分别为8.62万亿元和6.08万亿元，合计占绿色贷款的66.7%。从用途看，基础设施绿色升级产业、清洁能源产业和节能环保产业贷款余额分别为9.82万亿元、5.68万亿元和3.08万亿元，同比分别增长32.8%、34.9%和59.1%。

　　报告还显示，2022年末，我国本外币涉农贷款余额49.25万亿元，同比增长14%，增速比上年末高3.1个百分点；人民币普惠金融领域贷款余额32.14万亿元，同比增长21.2%，比各项贷款高10.1个百分点；本外币工业中长期贷款余额17.06万亿元，同比增长26.5%，增速比各项贷款高16.1个百分点。

　　此外，2022年，我国房地产贷款增速和住户消费性贷款增速均有所回落。报告显示，2022年末，人民币房地产贷款余额53.16万亿元，同比增长1.5%，比上年末增速低6.5个百分点；住户消费性贷款（不含个人住房贷款）余额17.25万亿元，同比增长4.1%，比上年末低5.4个百分点。

(责编：袁勃、牛镛)
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