长江干流梯级水库去冬今春累计向下游补水超100亿立方米
2023年02月04日05:07 | 来源：人民网－人民日报
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据中国三峡集团消息：自去年冬天开启补水调度以来，截至2月3日，长江干流梯级水库已累计向下游补水超100亿立方米，有效缓解了长江中下游用水紧张局面。
为解决去冬今春季节水资源供需紧张难题，2022年11月5日开展长江干流梯级6座水库枯期补水调度。今年1月中旬以来，溪洛渡、向家坝水库平均出库流量均创历史同期新高，三峡水库平均出库流量达6810立方米每秒，较去年同期增加220立方米每秒，抬升下游沙市水文站水位超0.5米。
《 人民日报 》（ 2023年02月04日 01 版）
(责编：岳弘彬、杨光宇)
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