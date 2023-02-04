据中国三峡集团消息：自去年冬天开启补水调度以来，截至2月3日，长江干流梯级水库已累计向下游补水超100亿立方米，有效缓解了长江中下游用水紧张局面。

为解决去冬今春季节水资源供需紧张难题，2022年11月5日开展长江干流梯级6座水库枯期补水调度。今年1月中旬以来，溪洛渡、向家坝水库平均出库流量均创历史同期新高，三峡水库平均出库流量达6810立方米每秒，较去年同期增加220立方米每秒，抬升下游沙市水文站水位超0.5米。

《 人民日报 》（ 2023年02月04日 01 版）

(责编：岳弘彬、杨光宇)

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