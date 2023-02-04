“华龙一号”
海外首个工程两台机组交付
2023年02月04日05:13 | 来源：人民网－人民日报海外版
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本报北京2月3日电 （记者聂传清）记者从中核集团获悉，北京时间2月2日，巴基斯坦举办卡拉奇核电站3号机组（K-3）落成仪式。至此，我国自主三代核电技术“华龙一号”出口巴基斯坦的2台百万千瓦机组在建成投产后正式交付巴方。
这也标志着“华龙一号”在巴基斯坦首个项目全面建成，这是两国核能合作的又一重要里程碑。
据悉，卡拉奇K-2/K-3是巴基斯坦规模最大的核电站，也是巴首个单机组百万千瓦级电力工程，由中核集团中国中原对外工程有限公司总承包。2021年5月20日，K-2机组正式进入商业运行阶段。2022年4月18日，K-3机组成功临时验收。
中核集团披露的数据显示，自商运以来，K-2/K-3机组项目已累计发电近200亿千瓦时，满足当地200万人口的年度生产和生活用电需求，环保效益相当于植树造林1.4亿棵。同时，项目全周期为当地提供就业岗位6万多个。
截至目前，中巴双方已合作建成两大核电基地共6台核电机组。
(责编：岳弘彬、杨光宇)
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