第六届进口博览会
签约参展面积超过20万平方米
2023年02月04日05:13 | 来源：人民网－人民日报海外版
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据新华社上海2月3日电 （记者周蕊）记者从中国国际进口博览局获悉，第六届进博会将于11月5日至10日在上海全面线下举办，目前国家展、虹桥论坛、企业展等各板块筹备工作稳步有序推进。已有500余家企业签约参展企业展，展览面积超过20万平方米。
中国国际进口博览局党委书记、副局长孙成海介绍，第六届进博会将积极创新筹办思路，继续书写开放、合作、创新、共赢的新篇章，为广大展客商深化务实合作搭建有效平台。
中国国际进口博览局副局长刘福学说，第六届进博会将加强境内外路演，积极设计丰富多彩、有吸引力的活动，为广大展客商创造更多面对面交流互动机会；织牢织密合作网，为广大中小企业参展提供更多可能；坚持综合性组展、专业化办展，重点打造创新孵化专区，着力优化能源低碳及环保技术、人工智能、农作物种业等专区，积极筹划光学打印专区；深化精准招商，利用大数据实现展客商精准匹配；办好“进博会走进地方”系列活动等。
(责编：岳弘彬、杨光宇)
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