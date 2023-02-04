原标题：房地产市场新气象：复苏力量正在急需

2023年以来，多地召开稳经济会议及住建工作会议，把稳定房地产投资、提振住房消费纳入新一年的经济发展框架中，同时也为今年的房地产政策进行定调。而稳预期、防风险、促转型将是2023年房地产市场平稳健康发展的关键。2023年，政策的精准性协调性将继续促进房地产市场企稳，提升市场信心。

从各地相继出台的政策来看，为提振信心，不少地方继续推出取消限制性措施、下调房贷利率等利好政策。这既说明各地对稳楼市的需求迫在眉睫，也凸显出房地产在地方经济增长中将起到重要作用。

1月29日，上海市人民政府发布的《上海市提信心扩需求稳增长促发展行动方案》（以下称《方案》）提出，大力提振市场预期和信心，推动经济社会发展开好局起好步，实现质的有效提升和量的合理增长，努力实现全年经济发展主要预期目标。其中在住房领域方面，全面提速“两旧一村”改造。落实“两旧一村”改造实施意见和支持政策，优先将零星旧改、小梁薄板房屋改造以及中心城区周边和五个新城等区域的“城中村”纳入改造计划，2023年完成中心城区零星旧改12万平方米，实施旧住房成套改造28万平方米，启动“城中村”改造项目10个。支持刚性和改善性住房需求，落实临港新片区、五个新城人才住房支持政策，满足房地产企业合理融资需求，保持土地平稳供应并优化结构，确保房地产市场平稳健康发展。

近日，天津出台九方面33条政策，推动经济运行一季度良好开局全年整体好转。其中有5条政策涉及房地产行业，进一步促进房地产市场健康发展。其中，继续实施促进房地产业良性循环和健康发展一揽子政策，通过提高购房居住证积分，落实差别化住房信贷政策，落实居民换购住房个人所得税支持政策，以及支持有60岁及以上成员的居民家庭和生育二孩及以上的多子女居民家庭购买住房等措施，不断满足刚性和改善性住房需求。举办好2023年度网上房交会，促进住房供需对接，方便群众在线选房、购房。

伴随新春伊始，在各项政策的助推下，房地产市场已开始初露企稳端倪，回暖复苏的各方面力量正在积蓄。

据天眼查数据显示，截至目前，房地产相关企业320万余家，其中，2022年新增注册企业44.2万余家，新增注册企业增速16.1%；从近三年（2020-2022年）房地产相关企业新增注册企业增速来看，2021年增速达37.7%，增速较快；

从地域分布来看，广东以40.9万余家位列区域首位；江苏、贵州分列二三位，分别拥有35.7万余家以及26.1万余家；从成立时间来看，52.9%的相关企业成立于1-5年内，成立于10年以上的相关企业占比14.6%；从企业性质来看，77.9%的相关企业属于有限责任公司。

房地产产业链条长、涉及面广，对国民经济具有重要影响。房地产市场的作用决定其将为宏观经济企稳贡献重要力量，反过来，宏观经济持续向好，也成为房地产市场各方主体增强发展信心的重要前提。注重防范化解风险，房地产市场才能平稳健康发展，经济才能行稳致远。因此，房地产行业的转型势在必行，应努力摒弃“高负债、高杠杆、高周转”旧有模式的弊端，向新发展模式平稳过渡。预售制改革应努力探索现房销售。应从过去解决“有没有”向“好不好”转变，加大力度提高住房品质，才能实现房地产行业的行稳致远。

(责编：崔元苑、李源)

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