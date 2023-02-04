新春伊始，各地开足马力拼经济。优化营商环境、支持民营经济，成为各地不约而同的重点工作。

企业家是“自家人”，让企业家成为“座上宾”，“有求必应、无事不扰”，各级政府要当好“店小二”……近日，多地召开“新春第一会”，出台进一步优化营商环境措施，为民营企业助力，为民营企业家撑腰。

多地表态力挺民营企业家

“要着力构建亲清统一的政商关系，把企业家当成‘自家人’，让广大民营企业不再被‘潜规则’。”内蒙古自治区党委书记、人大常委会主任孙绍骋近日在全区招商引资暨优化营商环境大会上说。

“把企业家当成自家人”写入了内蒙古2023年政府工作报告。内蒙古要求，真心实意为企业排忧解难，让国企敢干、民企敢闯、外企敢投，在内蒙古掀起投资兴业的热潮、回乡创业的高潮。

民营经济大省福建，在春节后开工首日就召开民营经济代表人士座谈会。福建省委书记、省人大常委会主任周祖翼在会上要求，各级党委政府要切实落实“两个毫不动摇”，把民营企业和民营企业家当作“自己人”。

“自家人”“自己人”的表述，彰显了民营经济的重要性。数据显示，中国民营经济贡献了50%以上的税收，60%以上的国内生产总值，70%以上的技术创新成果，80%以上的城镇劳动就业，90%以上的企业数量。因此，要稳预期、强信心，关键是稳住民营企业的预期，提振民营企业家的信心。

“民营经济对我国深化改革开放和高质量发展至关重要。”中国社会科学院信息化研究中心秘书长左鹏飞对中新财经表示，在当前经济形势下，多地出招优化营商环境，支持民营经济，表明将进一步破除民营经济健康发展的障碍，切实保护好民营企业的合法权益，使民营企业享有更为良好、更为适配的政策环境。

当好“服务员”，有市委书记大会现场公布手机号

“依法保护民营企业产权和企业家权益。各级领导干部要为民营企业解难题、办实事，构建亲清政商关系。”2022年中央经济工作会议如此要求。

新春伊始，多地纷纷表态，要为企业当好“服务员”“店小二”，想民营企业之所想、急民营企业之所急。

内蒙古要求，各级政府要当好“店小二”，切实解决工作“慢”的问题，不叫不扰、随叫随到，让企业家成为“座上宾”。

福建要求，多做雪中送炭、解难纾困的实事。各级领导干部要主动联系服务企业家，经常深入企业一线了解情况，为企业解难题、办实事，与企业家打交道、交朋友，做“君子之交”，构建亲清政商关系，共同开创民营经济发展新局面。

一些城市的党政一把手，在“新春第一会”上公开了自己的手机号码。

据《中山日报》报道，中山市委书记郭文海在全市高质量发展大会上示意工作人员，把他的手机号码通过现场直播发布出去，并说：“企业有增资扩产需求，有总部建设需求，可以直接报给我，我和市长当好你们的服务员，当好你们的后勤部长，帮助你们以最快的速度落地项目”。

打出更多“组合拳”，优化营商环境再加力

优化营商环境是当前稳预期、强信心的关键举措，对于开好局、起好步意义重大。新的一年，多地继续锚定优化营商环境，打出更多“组合拳”。

在春节后首个工作日，上海召开了2023年全市优化营商环境建设大会，发布《上海市加强集成创新持续优化营商环境行动方案》。

同日，河北召开全省优化营商环境企业家座谈会，河北省委书记、省人大常委会主任倪岳峰要求，用行政审批的“减法”赢得企业发展的“乘法”，让企业心无旁骛做实业、抓发展。

浙江省委书记易炼红在全省“新春第一会”上要求，实现营商环境优化提升“一号改革工程”大突破，打造最优政务、法治、市场、经济生态、人文环境，让浙江成为贸易投资最便利、政府服务最高效、干部作为最担当、法治保障最有力、经济生态最健康的营商环境最优省。

吉林召开全省优化营商环境加快项目建设大会，吉林省委书记景俊海指出，在比拼经济、竞相发展的新赛道实现争先晋位，必须抓好营商环境和项目建设。全面落实五级书记抓营商环境、省领导包保重大项目等机制，开展好“服务企业周”“万人助万企”“企业家日”和营商环境专项整治等活动。

“良好的营商环境是民营经济发展壮大的基础和前提。”左鹏飞说，营商环境与民营经济之间是典型的非线性螺旋关系，优化营商环境可以实现民营经济发展质量的螺旋上升。民营经济会获得更加广阔、更加充分的发展空间，从而有效应对我国经济发展当前面临的需求收缩、供给冲击、预期转弱三重压力。（记者 李金磊）

(责编：郭思邈、李楠桦)

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